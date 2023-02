"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : êtes-vous l'un des 100 millionnaires de ce tirage exceptionnel ?"

RESULTATS EUROMILLIONS. Avec 17 millions d'euros en jeu, mais surtout... 100 millionnaires garantis à l'issue du tirage, les résultats de l'Euromillions de ce vendredi 3 février 2023 étaient plus qu'attendus. Les voici !

[Mis à jour le 3 février 2023 à 21h38] Le résultat de l'Euromillions est enfin connu ! Ce vendredi 3 février 2023 plus que d'habitude encore, l'heure du tirage de l'Euromillions était particulièrement attendue. Et pour cause, si 17 millions d'euros étaient en jeu, soit la plus petite cagnotte qui puisse être proposée, pas moins de 100 codes My Million ont également été tirés sort permettant ainsi, lors de l'annonce des résultats de l'Euromillions, d'assister à une véritable "pluie de millionnaires" ! Sans plus attendre, nous vous invitons à consulter la combinaison gagnante, mais surtout la liste des My Million dont on sait qu'au moins un, QL 526 5035 (Internet), a été remporté dans l'Hexagone :

Tirage du 03/02/2023 2 - 14 - 17 - 32 - 45 Etoiles : 3 - 10

MyMillion : QL 526 5035 (France - internet)

Qu'est-ce qu'une pluie de millionnaires ? Le nom semble prometteur, et le concept est à la hauteur ! La pluie de millionnaires signifie que plusieurs codes My Million sont tirés au sort lors du tirage de l'Euromillions. Le My Million, c'est cette combinaison composée de deux lettres et sept chiffres qui est ajoutée à la grille de l'Euromillions et fait partie du jeu, sans pour autant que les joueurs ne puissent la choisir eux-mêmes. Imposé, ce code My Million permet toutefois, quand il s'agit d'un tirage de l'Euromillions classique, à un heureux élu ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros. Avec la pluie de millionnaires annoncée ce vendredi soir, pas moins de 100 joueurs ont remporté un million d'euros. À noter toutefois que les 100 gagnants ne sont pas forcément Français puisqu'il s'agit de 100 codes tirés pour les neuf pays qui participent au tirage de l'Euromillions.

Régulièrement, des tirages un peu spéciaux sont organisés par la Française des jeux, que ce soit à l'Euromillions, mais aussi au Loto. Ce sera d'ailleurs prochainement le cas pour ce dernier. Le 14 février, la FDJ organise un Super Loto à l'occasion de la Saint-Valentin. Treize millions d'euros seront en jeu, ainsi que 50 codes à 20 000 euros, contre 10 en temps normal. Attention cependant, pour un tirage du Loto avec autant de codes permettant de remporter 20 000 euros, le prix de la grille classique est légèrement revu à la hausse. Comptez 3 euros au lieu de 2,20 euros en temps normal.