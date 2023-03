"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 8 mars 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Les deux millions d'euros n'ont pas trouvé preneur, en revanche, certains participants ont parié sur une bonne partie des résultats du tirage du Loto de ce 8 mars 2023.

[Mis à jour le 8 mars 2023 à 21h06] Le résultat du Loto vient d'être dévoilé et, mauvaise nouvelle, personne n'est, semble-t-il, parvenu à parier sur la combinaison gagnante de ce mercredi 8 mars 2023. Tout au plus, une grille a été cochée des cinq bons chiffres, mais pas du N°Chance du jour. Son ou sa propriétaire remporte tout de même la coquette somme de 167 740,40 euros. Pour les 49 autres grilles qui ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres, ainsi que du bon N°Chance, la somme de 835,50 euros sera reversée aux gagnants qui se manifestent. Voici sans plus attendre tous les résultats du Loto.

Tirage du 08/03/2023 7 - 10 - 16 - 35 - 46 Chance : 5

Joker+ 2 017 291

Option 2nd tirage : 4 - 10 - 16 - 19 - 37

10 codes gagnants : C 0700 0231 - E 7882 9065 - H 1115 4874 - I 9940 4995 - L 3066 7171 - L 9749 3757 - T 2090 6536 - T 7741 1514 - V 3886 8437 - V 7437 2560

Prochain rendez-vous samedi. Trois millions d'euros seront en jeu. Comment participer ? C'est très simple. Pour les plus motivés, il suffit de se rendre dans un point de vente agréé par la Française des jeux (FDJ), d'y demander une grille du Loto et, surtout, de valider sa ou ses combinaisons avant 20h15 le jour J, heure après laquelle il n'est plus possible de tenter sa chance. Si vous cochez cinq chiffres et un N°Chance, soit le minimum pour constituer une combinaison, il vous en coûtera 2,20 euros. Pour ceux qui seraient pris d'une certaine flemme, il est toujours possible de jouer directement sur le site de la FDJ, depuis son canapé.

Que faire avec trois millions d'euros ? En voilà, une question ! Si bon nombre d'entre nous y réfléchissent régulièrement, lorsqu'ils participent au tirage du Loto, tout le monde ne s'est pas encore posé la question pour autant. Rembourser ses dettes ou son crédit immobilier, acheter une nouvelle voiture, partir en voyage dans la destination de ses rêves, adopter 101 dalmatiens, tester les burgers les plus chers de la planète ou encore tout plaquer et vivre avec trois millions, de l'amour et de l'eau fraîche... Voici quelques pistes de réflexion en attendant le prochain tirage.