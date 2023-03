"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 17 mars 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Parviendrez-vous à parier sur les bons résultats de l'Euromillions ce vendredi 17 mars 2023 ? Le tirage devrait révéler la combinaison gagnante sur les coups de 21h30.

[Mis à jour le 17 mars 2023 à 19h02] Nouveau tirage de l'Euromillions ce vendredi 17 mars 2023. Pour finir la semaine, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens proposent un jackpot de 40 millions d'euros à celui ou celle qui parviendra à parier sur les cinq chiffres et les deux numéros étoile qui constitueront la combinaison gagnante. L'affaire s'annonce, comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, complexe. Car sur une grille, les joueurs ont le choix entre cinquante chiffres, compris entre 1 et 50, et douze numéros étoile, compris, eux, entre 1 et 12. Grâce à un savant calcul, il est possible de savoir quelles sont exactement les chances de chacun.

Car non, votre chance de remporter le tirage de l'Euromillions ne dépend pas du nombre de personnes qui décideront de jouer ce jour-là ni du montant du gros lot, mais bel et bien du nombre de combinaisons existantes. Ainsi, en jouant pour une cagnotte de 40 millions, comme pour un jackpot de 240 millions d'euros, vous avez une chance sur très exactement 139 838 160 de parvenir à parier sur le bon résultat de l'Euromillions. Si pour certains il suffit de tenter sa chance une fois pour empocher le jackpot, la plupart des participants renouvellent l'expérience, parfois sans succès, jusqu'à la fin de leur vie. Il faut dire que le hasard n'est clairement pas une science exacte.

La légende veut toutefois que certains parviennent à remporter le jackpot après avoir parié des années durant, inlassablement, la même combinaison. Un exemple récent semble encore faire l'éloge de cette obstination. Actu.fr rapporte en effet l'histoire d'un heureux vainqueur du Loto qui a tenté sa chance durant quarante ans en jouant les mêmes numéros. L'homme qui a tenté sa chance dans un bar-tabac de Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, est finalement parvenu, le 4 février dernier, à remporter cinq millions d'euros. Ses chiffres ? Le 13, le 16, le 26, le 31, le 42 et le N°Chance 2.