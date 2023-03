"Grève du 23 mars : écoles, raffineries et transports perturbés... A quoi s'attendre ?"

GREVE 23 MARS. La contestation contre la réforme des retraites a regagné en force et la grève du 23 mars s'annonce très suivie. Quelles sont les perturbations à prévoir pour cette 9ème journée de mobilisation ?

[Mis à jour le 22 mars à 10h51] La grève du 23 mars doit être une "nouvelle démonstration de force". Tels sont les mots du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez dans un entretien au Monde à la veille de la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Organisée après le recours au 49.3 et le rejet des motions de censure, cette grève interprofessionnelle "est importante pour montrer que nous ne nous laissons pas impressionner". L'intersyndicale ose espérer une "mobilisation très forte", compte tenu de regain de forces des mouvements contestataires ces derniers jours.

Plusieurs secteurs fidèles aux journées de mobilisation depuis le début du mouvement social ont confirmé leur participation à la grève du 23 mars, la SNCF et la RATP en tête, aux côtés des raffineries. Ces dernières n'ont toutefois pas attendu le neuvième acte de la contestation pour passer à la vitesse supérieure avec notamment la mise à l'arrêt du site TotalEnergie de Gonfreville-l'Orcher, en Seine-Maritime, tandis que toutes les autres raffineries ont, a minima, suspendu les livraisons de carburant. Pas d'améliorations à attendre donc ce jeudi mais au contraire un prolongement des blocages. Les professionnels de l'Education nationale devraient aussi être nombreux à se joindre au mouvement. A quelles perturbations faut-il s'attendre ?

Des grèves et des (vraies) perturbations dans les transports ?

La grève reconductible dans le secteur des transports entre dans sa troisième semaine, mais au fil des jours les perturbations sont devenues moins nombreuses et moins handicapantes. La grève du 23 mars va toutefois renouer avec de réelles difficultés pour se déplacer en train ou en transport en commun dans les villes. La SNCF a prévenu que le trafic sera "fortement perturbées" en région parisienne et sur les lignes des Transiliens sans donner plus de détails mais il y a fort à parier que les grandes lignes seront elles aussi lourdement affectées. Les prévisions concernant la circulation des trains doivent être publiées ce mercredi à 17 heures.

​​​​​​Même rengaine du côté de la RATP, qui a fait savoir dès mardi qu'il fallait s'attendre à un trafic "très perturbé" pour la journée du 23 mars. D'autres réseaux de transports régionaux pourraient également être affectés. À Nice, le réseau Ligne d'Azur annonce également des perturbations ce jeudi et d'autres sociétés pourraient suivre cet exemple.

​​​​​​L'aérien, les ports et les routiers en grève le 23 mars ?

Dans le secteur des transports, le ferroviaire ne sera pas le seul domaine affecté. Dans l'aérien aussi il faut s'attendre à des perturbations dans les aéroports puisque le syndicat USAC CGT, qui représente les personnels Direction générale de l'aviation civile (DGAC) et les contrôleurs aériens, a déposé un préavis de grève courant du 20 au 23 mars. A l'avant-veille de la mobilisation, la DGAC a demandé l'annulation de 30% des vols à Orly et 20% dans les aéroports de Lyon, Marseille et Toulouse.

Du côté des ports, c'est la CGT des Ports et Docks qui a appelé à une mobilisation 3 jours, entre le 21 et le 23 mars. Enfin, sur les routes aussi les automobilistes pourraient être ralentis par des blocages ou des opérations escargot. La CFDT FGTE mais aussi la fédération SUD-SOLIDAIRES Transports Routiers et la fédération FO Transports et de la Logistique ont appelé à une grève le 23 mars.

Une grève qui dure et renouvelée le 23 mars dans les raffineries

Les six raffineries métropolitaines sont en grève depuis plusieurs semaines mais plusieurs ont durci les mobilisations le week-end dernier ou en début de semaine. Toutes ont suspendu les livraisons de carburant mais un autre levier peut encore être enclenché et le site TotalEnergie de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) a passé cette étape le 21 mars : la mise à l'arrêt de la production. La raffinerie normande d'Esso-ExxonMobil est également proche de l'arrêt de la production.

Les grèves prolongées dans les raffineries commencent à avoir des effets visibles sur l'approvisionnement des stations-services avec 12% des stations qui manquent d'au moins un carburant. Car les raffineries ne sont pas les seuls à voir leur fonctionnement perturbé, les dépôts de carburants sont aussi pris en otage par les grèves et les expéditions sont, pour la plupart, empêchées.

Grève suivie à l'école ce 23 mars ?

Plusieurs syndicats de l'enseignement dont les principales fédérations, la Snuipp-FSU et la Snes-FSU, ont appelé à une grève ce jeudi 23 mars. Il est fort probable que les professeurs se joignent au mouvement, mais en quelle proportion ? Les écoles seront-elles fermées ? À Paris, la SNUipp-FSU a indiqué, mardi, qu'au moins 140 des 645 écoles primaires de la capitale seront fermées. D'après le premier syndicat des enseignants du primaire, 70% des professeurs de l'académie de Paris devraient être en grève jeudi 23 mars.

Les enseignants étant contraints de se déclarer grévistes dans les écoles du premier degré au moins deux jours à l'avance, les parents d'élèves pourront prendre leur disposition, mais la surprise sera totale dans les collèges et les lycées. Outre la tenue des cours en classe, les autres services scolaires et périscolaires comme la cantine, la garderie ou les crèches pourraient également être affectés ce jeudi.

La grève des éboueurs prolongée jusqu'au 27 mars

Mardi, la CGT Services publics a voté la reconduction de la grève jusqu'au lundi 27 mars. "Toute la filière déchets de la ville de Paris : des éboueurs fonctionnaires de la ville de Paris, des éboueurs du secteur privé et les salariés des usines d'incinération", est concernée, a précisé la secrétaire générale de la fédération CGT des services publics, Natacha Pommet, dont Le Figaro se fait l'écho. Une décision qui a conduit à l'activation, dans la journée de mardi également, d'une cellule de crise quotidienne par la maire de Paris.