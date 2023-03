"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 18 mars 2023 [EN LIGNE]"

LOTO. Ce samedi 18 mars 2023, 6 millions d'euros étaient à remporter pour ce nouveau tirage du Loto organisé par la Française des jeux. Les résultats sont disponibles dans cet article.

[Mis à jour le 18 mars 2023 à 21h02] Qui dit samedi, dit nouveau tirage du Loto. Ce 18 mars 2023, la Française des jeux vous proposait de remporter 6 millions d'euros pour le tirage du jour. Pour tenter de les empocher, rien de bien compliqué. Vous deviez trouver les cinq bons numéros parmi 49 possibles. Vous deviez également donner le numéro chance. Malheureusement, personne n'a remporté le gros lot... En revanche, vous avez peut-être trouvé quelques bons numéros, le Joker+ ou l'un des codes 20 000 euros en jeu. Pour le savoir, veuillez consulter les résultats du Loto ci-dessous.

Pour remporter les 6 millions d'euros mis en jeu par la FDJ lors de ce tirage du loto, il fallait avoir " un peu " de chance. En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance -il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouvez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. À ce moment-là, vous êtes un gagnant du rang 2 et vous avez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Moins vous trouver de numéros exacts, et plus votre gain est faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.

Parfois, mieux vaut ne pas jouer la carte de l'originalité. Pourquoi ne pas rejouer, lors de chaque tirage, les mêmes numéros ? C'est l'incroyable histoire que conte Actu.fr. Un heureux vainqueur du Loto a tenté sa chance durant quarante ans en jouant les mêmes numéros. L'homme qui a parié dans un bar-tabac de Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, est finalement parvenu, le 4 février dernier, à remporter cinq millions d'euros. Ses chiffres ? Le 13, le 16, le 26, le 31, le 42 et le N°Chance 2.