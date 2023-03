"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 21 mars 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Pour le tirage de l'Euromillions de ce mardi 21 mars 2023, la Française des jeux (FDJ) proposait 51 millions d'euros. Voici les résultats du jour.

[Mis à jour le 21 mars 2023 à 21h45] Depuis 20h15, il n'était plus possible de tenter sa chance au tirage de l'Euromillions de ce mardi 21 mars 2023. Alors que partout en France, des manifestants se mobilisent pour faire entendre leur colère après l'utilisation du 49.3 suivi du rejet des motions de censure à l'Assemblé lundi, le tirage de l'Euromillions a eu lieu, comme à son habitude, vers 21h-21h30, livrant dans la foulée son tant attendu résultat de l'Euromillions. Alors, que fallait-il avoir parié ce mardi soir ? Découvrez sans plus attendre tous les résultats de l'Euromillions, dont le My Million :

Tirage du 21/03/2023 1 - 9 - 20 - 29 - 32 Etoiles : 2 - 3

MyMillion : KH 270 8685

Cinquante et un million d'euros étaient en jeu ce mardi. Il s'agissait de plus de 39 200 SMIC, soit 3 269 années de revenu minimal. De quoi acheter le radio réveil qui permet de se lever avec le chant des oiseaux et une lumière progressive dont vous avez toujours rêvé, mais aussi la Lamborghini ET la Ferrari qui vous ont toujours fait fantasmer (ou pas), car pourquoi choisir ? À vous également les week-ends à l'étranger, les vacances aux quatre coins du monde et le bilan carbone totalement indécent si vous êtes parvenu à mettre la main sur le résultat de l'Euromillions. Si vous êtes plutôt camping en France, vous pourrez investir dans quelques mobil-homes, voire peut-être en avoir un dans chaque camping de France et de Navarre ?

Avec un peu moins de 7 000 campings en France en 2021, selon l'Insee, 6 882 pour être exact, et alors qu'un mobil-home est vendu entre 22 et 45 000 euros, sachez malheureusement que vous ne pourrez pas avoir un mobil-home dans chaque camping français si vous avez remporté le tirage de l'Euromillions mardi soir, même en partant sur la fourchette basse du mobil-home moyen (22 000 euros). En revanche, vous pourrez vous acheter quelque 2 318 mobil-homes à 22 000 euros ou 1 133 à 45 000 euros. Largement suffisant pour faire quelques allées auxquelles vous pourrez, sans aucun doute, donner le nom de vos ancêtres.