Grève du 28 mars : école, transports... De grosses perturbations ?

GREVE DU 28 MARS. L'intersyndicale appelle à une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites le mardi 28 mars. Education, transports... Les secteurs jusqu'ici très mobilisés pourraient se joindre au mouvement de grève.

Si Emmanuel Macron a dit, dans son interview à TF1 et France 2 du mercredi 22 mars, souhaiter que la réforme des retraites entre en vigueur "d'ici à la fin de l'année" après son adoption via l'article 49.3, les huit principaux syndicats français (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU), réunis en intersyndicale, n'entendent pas pour autant mettre un terme au mouvement de contestation du projet de loi. Jeudi 23 mars, pour la neuvième journée d'action contre la réforme des retraites, 3,5 millions de personnes ont manifesté dans les rues de France selon la CGT, égalant les chiffres de la mobilisation record du 7 mars, et 1,089 million d'après le ministère de l'Intérieur, contre 1,28 million le 7 mars.

Forte de cette mobilisation importante malgré l'adoption de la réforme des retraites au Parlement, l'intersyndicale a d'ores et déjà appelé à "des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations mardi 28 mars partout dans le pays", dans un communiqué publié jeudi soir. Transports, éducation, raffineries, éboueurs... De nombreux secteurs étaient en grève lors de la dernière journée de mobilisation ce jeudi, ou sont toujours dans des mouvements reconductibles. Il devrait donc encore y avoir de fortes perturbations dans certains secteurs, mardi 28 mars. Retrouvez ci-dessous ce que l'on sait, pour le moment, des perturbations prévues dans les différents secteurs pour cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Quels secteurs pourraient être concernés par des grèves mardi 28 mars ?

L'intersyndicale ayant annoncé ce jeudi soir la tenue d'une nouvelle journée de manifestations et de grèves contre la réforme des retraites le mardi 28 mars, il est, pour le moment, difficile d'établir précisément les perturbations attendues dans les différents secteurs jusqu'ici très impliqués dans le mouvement de contestation du projet de loi. Mais l'appel de l'intersyndicale devrait probablement donner lieu à de nouveaux débrayages pour la journée du 28 mars, notamment dans le secteur des transports en commun. Ainsi, la grève reconductible initiée le 7 mars par les syndicats de la SNCF est toujours à l'œuvre, et pourrait encore l'être mardi prochain. De son côté, la RATP ne s'est pas prononcée, pour l'heure, sur d'éventuelles perturbations le 28 mars. Dans le secteur aérien, une grève des contrôleurs aériens se poursuit et va engendrer des annulations de vols dans plusieurs aéroports français jusqu'à lundi, comme le rapporte BFMTV, mais le mouvement pourrait se poursuivre mardi en raison de l'appel de l'intersyndicale.

Dans le secteur de l'éducation, peu d'annonces ont été faites pour le moment quant à la journée du 28 mars. Sur Twitter, le syndicat CGT-Educ'action a néanmoins appelé à "un maximum d'actions partout ce week-end et à une prochaine mobilisation interprofessionnelle le mardi 28 mars" afin de "battre le fer tant qu'il est chaud". Dans un communiqué publié aussi sur Twitter ce vendredi 24 mars, l'intersyndicale lycéenne, composée des syndicats FIDL, la Voix lycéenne et le Mouvement national lycéen, a par ailleurs appelé à "des blocus reconductibles dès le lundi 27 mars, et ce, jusqu'à la fin de la semaine". Les syndicats lycéens affirment par ailleurs que "1 500 établissements" ont été bloqués depuis le début de mouvement de contestation de la réforme des retraites.

Un des mouvements de grève aux conséquences les plus visibles, celui des éboueurs, est reconduit pour le moment jusqu'au lundi 27 mars. La filière "traitement des déchets" de la CGT, qui comprend notamment les éboueurs, les usines d'incinération des déchets ou encore l'assainissement, a en effet annoncé une poursuite des débrayages jusqu'à cette date. Là encore, l'appel de l'intersyndicale à une nouvelle journée d'action le 28 mars pourrait encourager la filière à se mobiliser plus longtemps. Enfin, le mouvement de grève se poursuit dans le secteur pétrolier, avec des blocages dans des raffineries et des dépôts de carburant en France, qui engendrent des situations de manque de carburant. "15% des stations-service sont en rupture d'un ou plusieurs produits", a indiqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, lors d'un entretien sur RMC ce vendredi. "Trois régions sont plus en difficulté : Bretagne, Pays de la Loire et PACA. Le pourtour de l'Occitanie proche de la mer, un peu aussi", a-t-elle précisé. Si l'Etat a procédé à des réquisitions dans certains endroits, notamment au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), les débrayages se poursuivent dans d'autres endroits, et pourraient encore être effectifs mardi prochain.