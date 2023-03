EcoWatt de l'eau : un site et un appli, pour quoi faire ?

ECOWATT DE L'EAU. Pour mieux informer la population des règles qui seront prises face à la très probable sécheresse estivale, le gouvernement va lancer un EcoWatt de l'eau. Quand ? Comment cela va-t-il fonctionner ?

CovidTracker, Vite ma dose, EcoWatt… Ces dernières années, diverses plateformes numériques pour permettre le suivi en direct une situation de crise et fournir des éléments pratiques à la population ont vu le jour. Une démarche que va poursuivre le gouvernement en prévision de l'été 2023 devant le risque accru de sécheresse qui devrait toucher le pays. Après avoir fait naître EcoWatt à l'automne dernier pour faciliter le suivi de la production et de la consommation d'électricité dans le pays, Emmanuel Macron a annoncé qu'un dispositif similaire verrait le jour sur les ressources en eau disponibles dans l'Hexagone. "On aura cet outil qui sera disponible dès le début de l'été pour que chaque Français, chaque agriculteur, chaque maire, chaque chef d'entreprise puisse connaître les gestes adaptés de manière très transparente et l'évolution de la situation", a annoncé le président de la République jeudi 30 mars 2023 lors de la présentation du "plan eau" devant le lac de Serre-Ponçon.

Un site et une application pour l'EcoWatt de l'eau ?

Le nom de cette nouvelle plateforme n'a pas encore été indiqué. Pour l'heure, les membres du gouvernement ne parlent que d'un "EcoWatt de l'eau". Comme pour son cousin mis au monde pour faire le point sur la situation électrique en France, un site internet entièrement dédié ainsi qu'une application pour les smartphones devraient voir le jour. Une première version est attendue pour la mi-mai selon l'Elysée.

Comment ça marche ? Quelles informations données ?

Mais concrètement, à quoi va-t-il servir ? Aujourd'hui, les Français peuvent découvrir les restrictions en place chez eux ou ailleurs sur Propluvia, un site assez sommaire du ministère de la Transition écologique. Celui-ci répertorie les arrêtés préfectoraux pris dans chaque département pour faire face (déjà) à la sécheresse. Mais impossible, par exemple, de trouver les règles exactes en vigueur sur sa commune sans avoir à lire les pages des arrêtés. Vraisemblablement, le nouvel outil devrait permettre de simplifier l'accès à ces données.

"L'idée, c'est d'accompagner les consommateurs et qu'ils connaissent mieux les restrictions sur leur lieu de vie et les bons gestes qu'ils peuvent mettre en place pour la sobriété", a indiqué Bérengère Couillard, secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, lors d'un point presse vendredi 31 mars 2023.

Sollicité par Linternaute sur le sujet, un conseiller élyséen abonde : "On est sur une approche territorialisée. L'idée, c'est d'avoir une application qui permettra, territoire par territoire, de recenser les diverses règles et que les Français puissent connaître, en fonction de leurs déplacements, les règles qui s'appliquent dans le lieu où ils se rendent." Des éléments concernant l'arrosage des jardins, le remplissage des piscines, le lavage des voitures ou encore les nettoyages divers devraient ainsi être indiqués sur cet outil. Il sera également fait mention des "éco-gestes recommandés au regard de la situation hydrologique locale", ajoute l'Elysée.