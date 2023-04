Wuambushu à Mayotte : pourquoi l'opération anti immigration est critiquée ?

MAYOTTE. Le lancement de l'opération Wuambushu est imminente à Mayotte et doit conduire à l'expulsion de migrants en situation irrégulière et à la destruction de bidonvilles. La politique censée lutter contre l'immigration illégale et la délinquance ne fait pas l'unanimité.

L'opération Wuambushu est prête à être lancée à Mayotte. On observe plus de mouvements près des des bidonvilles de l'île depuis le 22 avril 2023 avec des membres des forces de l'ordre plus nombreux et des départs des habitants en situation irrégulière et pour cause : le projet gouvernemental prévoit des expulsions et des destructions de bidonvilles. Des actions menées dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale et la délinquance selon l'exécutif qui associe les deux phénomènes. "Nous constatons que l'archipel connaît encore 16% d'homicides en plus en 2022 et 30% de hausse des vols avec violence. [...] Ce n'est pas une délinquance comme nous la connaissons en métropole. Elle se compose de nombreux jeunes déscolarisés, beaucoup en situation irrégulière" déroulait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin dans les colonnes du Figaro, le 20 avril.

A Mayotte, l'opinion est divisée concernant l'opération Wuambushu. Sur les dix-sept maires que compte l'île, une quinzaine d'élus soutient le projet de l'exécutif de même qu'une partie de la population mahoraise. Reste que de vives critiques sont formulées à l'égard de l'opération : habitants des bidonvilles, qu'ils soient mahorais ou clandestins, et défenseurs des droits de l'homme s'y opposent.

En quoi consiste l'opération Wuambushu à Mayotte ?

L'opération Wuambushu qui doit être menée à Mayotte a pour objectif d'expulser massivement les immigrés en situation irrégulière avec l'ambition chiffrée de procéder à 300 expulsions par jour contre 70 habituellement selon les informations du Monde. Originaires des Comores pour la plupart, les immigrés doivent être expulsés vers Anjouan, l'île comorienne la plus proche de Mayotte à seulement 70 km des côtés. Ces expulsions doivent s'accompagner de la destruction de 1 000 bidonvilles "sur décision de justice" pour dissuader le retour des étranges issus de l'immigration illégale, ajoutait Gérald Darmanin au micro de franceinfo le 21 avril. Alors que Mayotte abrite "le plus grand bidonville d'Europe" selon la député locale Estelle Youssouffa et est l'un des départements les plus pauvres de France, les habitants des bidonvilles voués à être rasés ne sont pas uniquement des immigrés. Le gouvernement a toutefois promis de reloger les Mahorais "dans de vrais logements".

1 800 policiers du CRS 8 spécialistes de la lutte contre les violences urbaines et gendarmes mobiles sont déployés à Mayotte dans l'opération Wuambushu. Contrôles d'identité et saisies d'armes font partie de leur principales missions "afin de rétablir durablement la paix publique et républicaine" sur l'île d'après les justification de Gérald Darmanin.

Quand débute l'opération Wuambushu à Mayotte ?

Aucune date n'a été fixée précisément par le gouvernement pour acter la mise en place de l'opération anti immigration à Mayotte, du moins pas publiquement. La ministre de l'Intérieur s'est contenté d'évoquer une intervention sur le "long cours" alors que des opérations d'ordre public ont lieu "tous les jours" à Mayotte. Dans les faits, l'opération Wuambushu semble avoir débuté lors du week-end du 22 et 23 avril avec une augmentation significative des contrôles réalisés par les policiers et la gendarmes mobilisés sur place. Le lancement officiel de l'opération est attendu mardi 25 ou mercredi 26 avril avec une première destruction de bidonvilles prévue mercredi à en croire franceinfo. Une fois lancée, l'opération pourrait durer plusieurs jours voire plusieurs semaines.

Politique "anti-pauvre"... Pourquoi l'opération Wuambushu est décriée

L'opération Wuambushu voulue et mise en place à l'Etat est loin de faire l'unanimité à Mayotte. De nombreuses organisations se soulèvent et appellent le gouvernement à renoncer à ce projet. Les associations de défense des droits de l'homme ont été les premières à critiquer l'opération notamment l'Unicef et la Ligue des Droits de l'homme : la première dénonce une politique qui pourrait bafouer les droits des enfants étrangers tandis que la seconde décrit "une opération qui viole les droits fondamentaux des personnes expulsées et qui est contraire aux engagements internationaux de la France en matière de respect des droits humains". Ces inquiétudes sont partagées par la Défenseure des droits, Claire Hédon, qui a assuré surveiller le déroulement de cette opération notamment par la présence de quatre délégués sur place.

Le respect du droit au logement est aussi mis en cause par l'opération Wuambushu selon l'association Droit au logement. L'organisme dénonce ce projet qui risque de "briser des familles" et de jeter les personnes expulsées "dans la grande misère". L'association considère l'opération comme une politique "anti-pauvre" qui "confirme une nouvelle régression des politiques du logement des classes populaires : on résorbe l'insalubrité non plus en relogeant les habitants de quartiers informels, mais en les stigmatisant pour mieux justifier leur expulsion".

Outre les critiques qui portent sur le respect des droits de l'homme, ce sont aussi des craintes concernant les conséquences sociales qui sont émises. Le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Jean-Marie Burguburu redoute notamment "une aggravation des fractures et des tensions sociales dans un contexte déjà très fragilisé".

L'opération Wuambushu est-elle soutenue par la population de Mayotte ?

Si plusieurs critiques se font entendre, l'opération Wuambushu trouve aussi des soutiens parmi la population mahoraise. Franceinfo compte quinze maires favorables à la poursuite de la politique de lutte contre l'immigration illégale et la délinquance sur les dix-sept édiles de Mayotte. D'autres élus sont du même avis notamment la députée UDI de l'île Estelle Youssouffa qui a jugé une intervention nécessaire et urgente dans les bidonvilles auprès de RTL le 21 avril : "Des dizaines de milliers de personnes habitent dans des taudis, des habitations dangereuses, insalubres, criminogènes. C'est impératif de les détruire".

Certains citoyens mahorais qui pâtissent du taux de criminalité considèrent, à l'instar du gouvernement, que la délinquance est intimement liée à l'immigration et estiment l'opération Wuambushu comme une possible réponse au problème. Une large partie de la population de Mayotte estime tout de même que d'autres politiques doivent être menées pour faire face à la situation notamment sur le plan du logement, car si le secteur connaît déjà des difficulté sur l'île, la destruction des bidonvilles pourrait aggraver ces dernières.

Quelle est la situation à Mayotte ?

Mayotte connait une situation particulière où pauvreté et délinquance atteignent des niveaux records en France. Avec l'arrivée de milliers migrants venus essentiellement des Comores, mais aussi de Madagascar et de quelques pays d'Afrique, l'île est en proie à une crise migratoire depuis 2011. L'Insee estime que la moitié de la population de Mayotte n'est pas de nationalité française mais également qu'un tiers des étrangers sont nés à Mayotte.

Dans un contexte de grande pauvreté à laquelle sont confrontés les personnes issues de l'immigration mais aussi une partie de la population mahoraise - 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage atteint 30%, selon la députée Estelle Youssouffa interrogée sur RTL - cette cohabitation n'est pas toujours pacifique. Certains Mahorais soutiennent l'expulsion des immigrés en situation irrégulière souvent majoritaires dans les bidonvilles comme une puéricultrice qui a confié à l'AFP : "On est obligés de s'enfermer sans arrêt. On ne peut pas se promener avec des objets de valeur. Si on sort la voiture de la cour, on ne sait jamais dans quel état on va la ramener". Mais plus que d'apaiser, l'opération Wuambushu pourrait raviver les tensions. Les habitants clandestins de l'île se sont pour certains enfuis des bidonvilles pour échapper à l'expulsion et ceux-là se disent prêt à accueillir les forces de l'ordre avec des "cocktails Molotov" et promettent une vengeance et des violences après la destruction du bidonville selon l'AFP : une réponse à "la guerre civile des Mahorais contre nous".