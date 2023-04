La météo des ponts de mai : les zones où il va pleuvoir et celles où il fera beau

La météo des ponts de mai est loin d'être parfaite. Les prévisions de Météo France et de la Chaîne Météo tablent sur des week-ends prolongés perturbés par les averses voire les orages...

Les ponts de mai 2023 nous réservent-ils une météo favorable ? Véritable gruyère cette année avec des week-ends prolongés pour le 1er mai, le 8 mai, puis l'Ascension (le 18 mai) et enfin la Pentecôte (le 29 mai), le calendrier du mois devrait être propice aux escapades en plein air. Mais encore faut-il que les cieux soient la partie. Et selon Météo France ou encore la Chaîne Météo, ce n'est pas vraiment gagné.

La météo pour le week-end prolongé du 1er mai

Ce samedi 29 avril s'annonce nuageux dans la matinée, en particulier sur le quart sud-ouest du pays, avec des averses orageuses de la Vendée aux Pyrénées. Le soleil pointera le bout de son nez en Alsace et fera quelques apparitions plus prolongées entre la Normandie et la région parisienne, après quelques brumes matinales. Le vent sera faible et les températures plutôt douces. Arrivée des pluies par la Bretagne en soirée. De 8 degrés à Lille, Rouen et Charleville-Mézières à 17 degrés à Marseille ou encore Bordeaux dans la matinée, les températures vont grimper l'après-midi, pour atteindre une minimale de 15°C à Cherbourg et une maximale de 24°C à Perpignan.

Dimanche 30 avril, c'est le même scénario, avec sans doute plus d'alternance pluie-orages-soleil et une dégradation le long de la Manche. Le bassin méditerranéen sera le plus épargné par la grisaille. Les températures resteront au même niveau, de 7°C à Charleville à 16°C à Montpellier et Perpignan le matin et de 14°C à Cherbourg à 24°C à Marseille dans l'après-midi.

Le lundi 1er mai sera peut être un peu plus sec avec plus de luminosité et notamment un retour timide du beau temps par l'ouest dans l'après-midi. Les orages se déplaceront dans le Limousin, le Massif central et jusqu'au sud-est dans la soirée. Les températures le matin : 9°C à Rouen et 10°C de Brest à Troyes, 11°C à Strasbourg, jusqu'à des moyennes avoisinant 15°C de l'Hérault aux Alpes de Haute Provence. L'après-midi, il fera 15°C le long de la Manche et 17°C à Rennes ou encore Lille, mais seulement 16°C à Limoges, et même 13°C à Aurillac, pris dans les orages. Maximale à 23°C à Marseille. Voici les cartes de la Chaîne Météo pour le week-end (après-midi) :

Si vous voulez voir du soleil (et accessoirement la mer), optez donc pour le nord-ouest et surtout la Manche, et focalisez vous sur le début du week-end. L'arc Atlantique est en revanche à éviter, comme le pourtour méditerranéen et le Golfe du Lion. Attention aux orages sur le Pays Basque, mais aussi la côte d'Azur, notamment dans l'arrière pays, et la Corse à partir de dimanche.

La météo pour le week-end du 8 mai

Le pont suivant s'annonce lui aussi assez maussade sur une bonne partie du pays, après une belle fin de semaine. Samedi 6 mai, une moitié nord se réveillera sous le soleil, tandis que les nuages domineront dans le sud, sans pluie prévue et avec des températures revenues au-dessus des normales. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite : les averses arriveront dans l'après-midi et remonteront jusqu'au sud de la Loire avec orages et températures en baisse. Dimanche 7 mai, le temps devrait être plus sec le matin, mais un ciel de traîne affectera le pays dans l'après-midi, avec un scénario orageux qui se répétera dans le Centre et jusqu'aux portes de la région parisienne. Une tendance orageuse est aussi à craindre sur les reliefs du sud.

La moitié nord est donc de nouveau à conseiller car sans doute moins affectée par les orages et les averses que la moitié sud pour le week-end. En revanche, lundi 8 mai, la France entière sera plongée dans ce flux perturbé, avec averses entrecoupées d'éclaircies pour tout le monde. Brumes, nuages menaçants, averses orageuses et températures à la baisse ou dans les moyennes de saison sont à prévoir pour l'après 8 mai.

La météo pour le pont de l'ascension (18 au 21 mai)

Les prévisions pour le pont de l'Ascension (du jeudi 18 mai férié au dimanche 21 mai) sont encore à affiner. Mais le gris devrait encore dominer dans le ciel pour l'entame de ce long week-end prolongé, selon les premières tendances. Un retour progressif des éclaircies peut néanmoins être espéré à partir du samedi 20. "Un temps à nouveau plus sec et anticyclonique pourrait s'imposer sur le pays" à compter de cette date, écrit même Météo Consult, qui annonce une masse d'air chaud sur toute l'Europe et donc un potentiel "premier pic de chaleur national".