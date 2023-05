Séisme en Nouvelle-Calédonie : fausse alerte tsunami, la vigilance levée

Le tsunami redouté en Nouvelle-Calédonie après un violent tremblement de terre survenu ce vendredi 19 mai ne s'est finalement pas formé. L'alerte au raz-de-marée a été levée sur l'île.

Vent de panique en Nouvelle-Calédonie. L'île du Pacifique a été secouée par un violent tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter, ce vendredi 19 mai, à 13h57 heure locale (4h57, heure de Paris). L'épicentre du séisme détecté par l'Institut de géophysique américain (USGS) se trouvait à 333,8 kilomètres des côtes et à 37 km de profondeur. Une localisation qui a fait craindre la "possible" formation d'un raz-de-marée dans un rayon de 1000 kilomètres autour de l'épicentre au Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique. Mais la marée basse a, a priori, été salutaire et limité le risque de voir des vagues dangereuses s'abattre sur les côtés. Quelques heures après la première secousse, l'alerte tsunami a été levée par l'institut.

Le premier tremblement de terre a été le plus important avec une magnitude de 7,7 en Nouvelle-Calédonie. Dans l'heure qui a suivi quatre autres secousses ont été ressenties sur l'île du Pacifique avec des magnitudes allant de 5,1 à 5,9.

Des vagues de 50 cm observées

Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique redoutait des vagues pouvant mesurer plusieurs dizaines de centimètres et jusqu'à un mètre voire plus, note Franceinfo. Finalement les plus grosses vagues observées ont touché Maré et l'Île des Pins et mesuraient 40 et 50 centimètres, loin du scénario du pire, rapporte la 1ère Nouvelle-Calédonie. Le bas niveau de la marée au moment du tremblement de terre pourrait expliquer l'absence de formation de tsunami au large de l'île selon les observations du Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique.

Aucune victime et aucun dégât

Malgré le tremblement de terre, les quatre répliques et le risque de faire face à un tsunami, les autorités de Nouvelle-Calédonie n'ont compté aucune victime et les dégâts sont également très peu nombreux sur place, rapporte Franceinfo. Les élus de l'île se sont réjouis de voir l'île échapper au pire et ont félicité le comportements des habitants du littoral qui ont suivi les instructions de sécurité en se mettant rapidement à l'abris sur les hauteurs de l'île après le déclenchement de l'alerte tsunami. La fausse alerte a servi "d'exercice grandeur nature" et fait office de "piqûre de rappel" selon un élu local, la dernière alerte tsunami remontant au mois de mars 2021.