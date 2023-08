Incendie près d'Argelès : le feu enfin fixé, quels dégâts ?

Un important incendie s'est déclaré en fin d'après-midi près de la commune touristique d'Argelès dans les Pyrénées-Orientales. Fixé au cours de la nuit, le feu a causé l'évacuation de nombreux habitants et campings installés sur les communes d'Argelès, Saint-André et Sorède.

Un feu violent qui se répand très vite, des évacuations en urgence, l'appui rapide de Canadairs et moyens aériens... L'incendie qui s'est rapidement développé lundi 14 août 2023 en fin de journée a impressionné les locaux de plusieurs communes des Pyrenées-Orientales. "On fait face à un incendie comme nous n'en avons jamais vu", avait commenté dans la soirée le maire de Saint-André, Samuel Moli, interrogé sur France Bleu Roussillon. A 19 heures lundi soir, l'édile de cette commune des Pyrénées-Orientales se montrait alors particulièrement inquiet, soulignant que le feu encerclait sa commune.

Des moyens importants de lutte contre le feu ont été rapidement mis en place et ce sont 600 pompiers appuyés par des Canadairs et avions Dash qui ont été mobilisés dès la soirée. Avant 22 heures, le point presse de la préfecture des Pyrénées-Orientales annonçait le déploiement de huit Canadair, trois Dash et trois hélicoptères. Le préfet des Pyrénées-Orientales a précisé mardi 15 août au matin qu'un véritable "combat" contre le feu avait été engagé dans la nuit. A 3 heures du matin, le feu a été jugé fixé selon France Bleu Roussillon, le vent étant également annoncé moins fort que la veille sur la zone touchée par les incendies. Mardi 15 août au matin, les pompiers surveillaient encore des points chauds persistants mais le feu ne progressait plus.

Au final, 500 hectares ont brûlé à proximité des communes de Saint-André, Argelès et Sorède. Plus de 3 000 personnes ont été évacuées de plusieurs campings. L'un d'entre eux, touché par le feu, Les Chênes rouges à Argelès-sur-Mer, reste fermé ce mardi matin quand les autres établissements ont pu rouvrir, les vacanciers étant invités dès minuit à regagner le camping. Le feu n'a fait aucune victime selon le point presse de la préfecture mardi matin.