Pourquoi le procès des militants de Sainte-Soline menace le droit de manifester selon les syndicats ?

Neuf militants, dont des syndicalistes et des écologistes, comparaissent devant le tribunal de Niort, ce 8 septembre, pour avoir organisé des rassemblements contre les "méga-bassines" à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres.

Neuf militants écologistes et responsables syndicaux comparaissent ce vendredi 8 septembre devant le tribunal correctionnel de Niort pour avoir organisé des rassemblements contre les "bassines" dans les Deux-Sèvres. Ils sont poursuivis pour avoir organisé des manifestations en dépit des interdictions de manifester prononcées par les autorités.

Parmi les prévenus, se trouvent Benoît Feuillu et Basile Dutertre, militants des Soulèvements de la Terre, Benoît Jaunet et Nicolas Girod, représentants de la Confédération paysanne, ainsi que Julien Le Guet, porte-parole du collectif "Bassines non merci". Ils encourent six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

Une manifestation (autorisée ?) pour soutenir les neuf prévenus

Une manifestation de soutien aux personnes jugées à Niort a été déclarée, mais la préfecture a pris des dispositions pour encadrer la foule attendue. Ainsi, tout "attroupement" est interdit aux abords du tribunal et des drones sont employés par la police pour surveiller le rassemblement.

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'EELV et Mathilde Panot, cheffe du groupe LFI à l'Assemblée nationale, sont notamment attendues sur place.

L'interdiction de manifester près du tribunal n'est pas anodine, puisque la préfecture des Deux-Sèvres reproche aux neuf prévenus du procès leur implication dans "l'organisation de manifestation interdite sur la voie publique", leur "participation à un groupement en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de bien" et la "dégradation ou détérioration du bien d'autrui", entre autres.

Ces rassemblements, qui avaient été interdits par les autorités, ont eu lieu à Sainte-Soline, où un projet de construction de réservoirs d'eau dédiés à l'irrigation agricole est très controversé. Près de 30 000 personnes s'étaient présentés le 25 mars 2023 aux abords du chantier de Sainte-Soline. Les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre avaient été marqués par une grande violence. Deux personnes ont passé de longues semaines dans le coma et les blessés se comptaient par centaines. Plus de 5 000 grenades avaient été tirées par les policiers.

Un procès "politique" selon les militants

Les prévenus dénoncent un "procès politique". Leurs avocats estiment que la procédure vise à dissuader l'organisation de mouvements sociaux. "Ce procès est une atteinte au droit de manifester", a déclaré à l'AFP Pierre Huriet, avocat de Solidaires. "Son objectif est de décourager les mouvements sociaux", a-t-il ajouté. Alice Becker, conseil des syndicalistes CGT, partage ce point de vue. "C'est une entrave à la liberté de manifester, d'opinion, mais aussi syndicale", a-t-elle déclaré. Elle a dénoncé "une volonté d'intimider des individus et de faire peur".

La défense s'interroge sur les raisons de poursuivre des personnes physiques, plutôt que les organisations qu'elles représentent. "Ce n'est pas parce qu'on est porte-parole d'un mouvement qu'on est organisateur", a déclaré Marie Dosé, avocate de Julien Le Guet et Basile Dutertre.

Les avocats de la Confédération paysanne, Chirine Heydari-Malayeri, Inès Giacometti et Balthazar Lévy, dénoncent "une criminalisation de l'action politique et syndicale". "C'est d'autant plus inacceptable que le syndicat agricole alerte sur la préservation de l'eau et d'un accès égalitaire à ce bien commun essentiel", ont-ils déclaré.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a quant à elle estimé sur Franceinfo que le "scénario" du procès était "écrit d'avance" par le gouvernement. "Le gouvernement veut faire porter à nos organisations pacifiques, connues, existantes de longue date, la responsabilité des graves violences qui ont eu lieu à Sainte-Soline", a-t-elle déclaré.