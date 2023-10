De 25 à 32°C, encore un week-end d'octobre sous la chaleur ! Les prévisions météo près de chez vous

Une nouvelle vague de chaleur traversera l'Hexagone ce week-end des 7 et 8 octobre. Un épisode intense bien que tardif : une "chaleur record" en octobre d'après Météo France.

L'été a du mal à se terminer... L'Hexagone va connaitre un nouvel épisode de fortes chaleurs ce week-end des 7 et 8 octobre. Les températures atteignent des records en ce début de mois d'octobre, selon Météo France. Cette nouvelle vague de chaleur est impressionnante par son caractère tardif dans la saison. Le mercure devrait encore dépasser la barre des 30 degrés dans certaines régions bien que nous approchions la moitié du mois d'octobre.

Au sud de la Loire, samedi, le thermomètre annoncera souvent des températures allant de 25 degrés à au-delà. Ça sera aussi le cas dans certaines parties de la Bretagne, de la Normandie, des Pays de la Loire, de l'Île-de-France et de l'ouest de la Bourgogne. En Occitanie et sud Aquitaine, le seuil des 30 degrés sera souvent franchi, ainsi que dans certaines parties de la Provence. Les températures seront en hausse jusqu'à lundi où "la plupart des régions" dépasseront les 25 degrés d'après le service météorologique. Certaines régions atteindront même les 32 degrés d'ici lundi : Nouvelle Aquitaine, Occitanie, PACA, Berry et Loire. Cette vague de chaleur inhabituelle à cette période de l'année amènera donc des températures allant jusqu'à 8 degrés, en moyenne, au-dessus des normales de saison.

Le mois s'était déjà ouvert sur des températures particulièrement élevées. Météo France relevait plus de 35 degrés dans le Sud-Ouest le 2 octobre : un fait "rarissime en octobre". À cette date à Navarrenx (64), 35,8 degrés ont été comptés soit la température la plus élevée jamais relevée en France pour ce mois. "L'indicateur national de température moyenne a atteint 21,1°C, et se positionne au rang 3 des journées les plus chaudes d'octobre", relève le service météorologique. La plus récente avant cette année datant d'octobre 2001 avec une moyenne de 21 degrés.