Ces villes de France auront les températures de Tunis, Marrakech, Barcelone ou Le Caïre ce week-end

La Chaîne Météo met en évidence le pic de chaleur qui va culminer ce week-end avec des comparaisons éclairantes : Lille aura par exemple les températures moyennes de Barcelone début octobre.

Nouvelle vague de chaleur sur la France ce week-end. Les prévisions météorologiques de tous les instituts confirment une situation exceptionnelle pour ce mois d'octobre, avec des températures qui grimperont jusqu'à 30 degrés dans plusieurs départements du sud de la France.

La Chaîne Météo assure même que "cette première décade d'octobre devrait figurer parmi les plus chaudes jamais observées en France", et explique le phénomène : l'air chaud venant d'Afrique du Nord se déplace sur le sud du pays ce jeudi, puis il faut s'attendre à la constitution d'un "nouveau dôme de chaleur" qui "va s'étendre à toute la France, jusqu'aux îles britanniques et à l'Allemagne. Les températures atteindront à nouveau des niveaux exceptionnels". L'institut pointe aussi une "extension des hautes pressions subtropicales".

Aussi chaud à Paris qu'à...

Une carte étonnante a même été conçue par La Chaîne Météo, qui fait une comparaison entre les températures maximales de ce week-end dans plusieurs communes de France et les températures moyennes pour la saison de plusieurs villes situées bien plus au sud : nous aurons donc le temps de Barcelone à Lille, de Tunis à Paris, de Rome à Strasbourg, de Marrakech à Nantes, de Tel Aviv à Lyon et du Caire à Toulouse.

© La Chaine Météo

Les températures seront les plus élevées dans le sud-ouest, mais c'est bien l'ensemble de la France qui sera concerné par cette situation, qui "va persister jusqu'au mardi 10 octobre, avec, en moyenne, des températures maximales situées à +5 à +10°C au-dessus des moyennes à l'échelle de l'Hexagone", ajoute l'institut de météorologie.

La Chaîne Météo rappelle par ailleurs que le mois d'octobre a commencé par des chaleurs records : "La barre des 35°C a localement été franchie dans le sud-ouest avec 35,7°C à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Le 2 octobre, jamais on avait observé une après-midi aussi chaude en octobre avec un record d'indicateur thermique sur les températures maximales de 29,1°C. De très nombreux records de chaleur ont été battus".