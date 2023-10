Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 11 octobre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi 11 octobre 2023 promet une belle récompense à qui trouvera les résultats du jour. Douze millions d'euros sont en effet en jeu.

[Mis à jour le 11 octobre 2023 à 19h11] Avis aux amateurs de belles cagnottes : le tirage du Loto de ce mercredi 11 octobre 2023 propose un jackpot de 12 millions d'euros. Cela représente plus de deux fois la cagnotte moyenne remportée au Loto, celle-ci s'élevant à cinq millions d'euros. On est également sur l'équivalent de 5,45 millions de grilles Loto, le prix pour un ticket Loto d'une combinaison étant fixé à 2,20 euros. La cagnotte en jeu ce mercredi soir représente également 9 230 smic, soit 769 années de revenu minimum.

​​​​​​​Reste à savoir si vous parviendrez à trouver les résultats du Loto dans le temps qui vous est imparti. Comme lors de chaque tirage, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour du J. Le résultat Loto est généralement dévoilé dans la foulée, vers 21 heures. Notons toutefois que si pour devenir millionnaire il faut avoir plus que de la chance, des petits gains sont accessibles avec seulement quelques bons chiffres. Ainsi, en ne trouvant ne serait-ce que le numéro Chance, vous pouvez empocher 2,20 euros, de quoi effacer votre tentative malheureuse ou retenter votre chance une fois de plus.

Attention, pour ceux qui l'ignorent encore, cette semaine, la Française des jeux (FDJ) organise un Super Loto du vendredi 13. Qu'il y ait un grand vainqueur ce mercredi soir, ou pas, le prochain tirage du Loto proposera une cagnotte de 13 millions d'euros, mais également pas moins de 50 codes LOTO, permettant, chacun, d'empocher 20 000 euros. À noter par contre que le tirage aura lieu vendredi. En temps normal, il n'y a en effet pas de tirage ce jour-là. Cela n'empêchera en revanche pas la FDJ d'organiser son habituel tirage du Loto samedi. Sachez qu'il est possible de tenter sa chance dès maintenant.