Une alerte météo dans plusieurs départements, jusqu'à un mois et demi de pluie en deux jours

Des pluies fortes vont créer cette semaine des conditions de "crues rapides" dans certains départements de France, indique La Chaîne Météo.

Attention, après les beaux jours et la chaleur, la pluie. Et elle devrait tomber avec une particulière intensité entre ce mardi et jeudi dans le sud de la France. La Chaîne Météo redoute en réalité un épisode cévenol sur le territoire hexagonal. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un phénomène bien connu des météorologues, qui survient en général tous les automnes, ou plus ou moins de virulence. Et Météo France explique très simplement comment cet épisode cévenol se crée, en trois temps :

"Là où des vitesses verticales ascendantes sont générées dans l'atmosphère, l'air soulevé se refroidit en prenant de l'altitude.

Si le refroidissement est suffisant, la condensation d'une partie de la vapeur d'eau disponible se produit.

Si la condensation est importante, les gouttes deviennent suffisamment grosses pour précipiter".

Entre ce mardi 17 octobre et ce jeudi 19 octobre, il faut s'attendre à des risques de pluies fortes et orageuses qui "pourront constituer des risques sur le plan hydrologique dans le sud de la France", indique La Chaîne Météo, qui a publié une "alerte météo" pour quatre départements, valant de mardi 9h à jeudi 18h :

le Gard

l'Ardèche

la Lozère

l'Hérault

© Météo Consult - La Chaîne Météo

L'institut de la Chaîne Météo fait savoir que ces départements doivent se préparer à plusieurs événements : "100 à 250 mm d'eau sur les Cévennes, soit l'équivalent d'un mois à un mois et demi de précipitations" ; "des risques de crues rapides de cours d'eau cévenols et d'inondations dans les points bas" ; "des lignes d'orages peu mobiles, susceptibles d'entraîner d'importants ruissellements" ; "un fort vent marin jusqu'à 80 km/h levant la mer avec des vagues de 4 m pouvant engendrer quelques submersions littorales locales".

Compte tenu de la sécheresse actuelle dans le sud de la France, ces pluies sont aussi une bonne nouvelle, notamment pour les producteurs agricoles, elles pourraient contribuer à renouveler certains cours d'eau.