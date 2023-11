Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 6 novembre 2023, 11 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Non, vous ne rêvez pas ! La FDJ propose 11 millions d'euros ce lundi 6 novembre au tirage du Loto. Les résultats sont attendus pour 21 heures.

Pour ce premier tirage Loto de la semaine, la Française des jeux (FDJ) propose une cagnotte des plus intéressantes. Onze millions d'euros sont en effet en jeu lundi 6 novembre 2023. Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h45. Pour cela, il suffit de se rendre dans un point de vente agréé par la FDJ ou directement sur Internet. La somme minimale à mettre en jeu s'élève à 2,20 euros. Il s'agit du prix d'une grille classique, c'est-à-dire composée d'une combinaison de cinq chiffres et d'un numéro Chance.

Le saviez-vous ? Ce lundi 6 novembre 2023 marque aussi le lancement du nouveau jeu de la FDJ. EuroDreams, tel est son petit nom, vous permet de gagner jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. S'il est déjà possible de tenter sa chance depuis une semaine, c'est ce lundi qu'aura lieu le tout premier tirage d'EuroDreams. Avis aux amateurs ! Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 également. La somme minimale à mettre en jeu s'élève en revanche à 2,50 euros.