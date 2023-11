Inondations dans le Pas-de-Calais : nouvelle vigilance pluie et nouvelles crues ?

Les décrues sont en cours depuis trois jours dans le Pas-de-Calais, mais elles risquent de ralentir voire d'être interrompues par l'arrivée de nouvelles précipitations ce lundi 20 novembre. Le département est en vigilance orange pluie-inondation.

Après une accalmie et trois jours de décrue, le Pas-de-Calais est de nouveau placé en vigilance orange ce lundi 20 novembre. L'alerte s'étend de 9 heures et 13 heures, mais elle concerne les pluies-inondations et non les crues. Les précipitations annoncées ne sont pas exceptionnelles pour la saison, mais leurs conséquences "restent difficiles à évaluer" compte tenu de la saturation des sols en eau après deux semaines d'inondation, prévient Météo France.

Les pluies pourront amener des cumuls de 10 à 20 mm de pluie en quelques heures et "des ruissellements et/ou inondations pourront localement se produire". Vigicrues estime de son côté dans son dernier bulletin que les pluies devraient "rester modérées" mais "générer de nouvelles hausses de niveaux sur les cours d'eau les plus réactifs du nord du pays, sans toutefois engendrer de nouveaux débordements dommageables". Les décrues ont de fait être ralenties ce lundi.

Plus de 200 communes classées en catastrophe naturelle

205 ont été classées en état de catastrophe naturelles après les inondations observées dans les Hauts-de-France : 181 dans le Pas-de-Calais et 24 dans le Nord. Ce chiffre n'est toutefois pas définitif puisque toutes les communes sinistrées n'avaient pas encore déposé de dossier ou devaient compléter ce dernier à la date de la publication du décrit au Journal officiel. Emmanuel Macron avait promis que toutes les communes qui en feront la demande seront reconnues victimes de catastrophe naturelle.

Les inondations qui ont commencé le 6 novembre ont fait de nombreux sinistrés : les logements de 10 000 personnes ont été touchés selon un élu régional cité par Le Parisien. Outre des milliers d'habitations, 160 commerces, 130 entreprises et 53 exploitations agricoles ont été inondés. Cinq personnes ont été blessées. Le chef de l'Etat a annoncé le 14 novembre la mise en place d'un fonds d'urgence de soutien de 50 millions d'euros pour "faire face aux premières dépenses" dans les communes sinistrées par les inondations.