Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 16 novembre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS EURODREAMS. Allez-vous tenter votre chance ce jeudi 16 novembre 2023 ? Le tirage de l'EuroDreams livrera ses résultats vers 22 heures.

Noël approche et alors que certains revoient leur budget cadeaux à la baisse, un petit chanceux pourrait, lui, prendre le contre-pied en cas de victoire au tirage de l'EuroDreams ce jeudi 16 novembre 2023. Et pour cause, à ce jeu de hasard auquel peuvent participer les joueurs de pas moins de huit pays, dont la France, il est possible de remporter 20 000 euros par mois pendant... trente ans ! Pour cela, il suffit de trouver le résultat du jour parmi les quelque 19 191 900 combinaisons possibles. Autant dire que si jouer est simple comme bonjour, remporter le jackpot n'est pas gagné pour autant.

Lors de chaque tirage EuroDreams, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Le prix de la grille est fixé à 2,50 euros. Le principe du jeu est simple : cocher six chiffres parmi les 40 possibles, et choisir un numéro Dream parmi les cinq en lice. Ensuite, il faut patienter en imaginant ce que l'on pourrait faire en cas de victoire avec 20 000 euros de plus par mois sur son compte en banque. Là, le mieux est de ne pas se priver, car c'est probablement le meilleur moment du jeu, celui où l'on espère. À l'heure des résultats, il peut être judicieux de vérifier par soi-même si on a coché les bons chiffres et si la bouteille de Champomy peut être sortie du frigo !