Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 20 novembre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS LOTO. Trois millions d'euros sont à gagner ce lundi 20 novembre 2023. Les résultats du tirage Loto seront dévoilés vers 21 heures.

[Mis à jour le 20 novembre 2023 à 19h31] Pour ce premier tirage de la semaine, la Française des jeux (FDJ) propose un tirage du Loto avec une cagnotte s'élevant à trois millions d'euros. Les joueurs qui souhaitent tenter leur chance ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Grille vendue 2,20 euros. Du moins, si vous optez pour une combinaison classique de cinq chiffres et un numéro Chance. En cochant davantage de cases, le prix de la grille augmente en même temps que vos chances de trouver le résultat du Loto.

Ainsi, en ne sélectionnant qu'un seul chiffre supplémentaire parmi ceux compris entre 1 et 49, la grille est vendue 13,20 euros. Comptez 46,20 euros pour sept chiffres et un numéro Chance, 123,20 euros pour huit chiffres et un numéro Chance, 277,20 pour neuf chiffres et un numéros Chance. Si vous ajoutez des numéros Chance, le coût varie également. Ainsi, pour six chiffres et neuf numéros Chance, la grille est vendue 118,80 euros. C'est 369,60 euros pour une grille cochée de huit chiffres et trois numéros Chance. Reste à savoir si le coût en vaut le coup !

Le saviez-vous ? Il est possible d'augmenter ses chances de trouver le résultat du Loto en... mutualisant sa mise avec celle d'autres joueurs. Explications. Avec les Packs MultiChances, vous pouvez jouer plus de grilles et de codes en ne payant qu'une partie du coût total. À noter qu'en cas de victoire, vous n'empocherez cependant qu'une partie du jackpot, une partie proportionnelle avec ce que vous avez misé.