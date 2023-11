Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 24 novembre 2023, 73 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Nouveau tirage Euromillions. Soixante-treize millions d'euros sont en jeu. Les résultats seront livrés sur cette page vers 21h30.

Ce vendredi 24 novembre 2023, les joueurs du tirage de l'Euromillions vont pouvoir tenter de remporter la coquette somme de 73 millions d'euros. Avis aux amateurs, comme pour n'importe quel tirage de l'Euromillions, il sera possible de participer jusqu'à 20h15. Au-delà, pas d'inquiétude à avoir pour autant, votre grille sera automatiquement validée pour le tirage suivant. En revanche, pas certain que le gros lot de 73 millions d'euros soit toujours en jeu. En effet, si quelqu'un parvient à trouver le résultat Euromillions ce vendredi, le compteur sera remis à zéro soit à 17 millions d'euros lors du prochain tirage. Si personne ne met la main sur les résultats, vous pourrez, à l'inverse, espérer gagner un plus gros jackpot.

Quoi qu'il en soit, qu'il y ait 17 millions d'euros ou 100 millions d'euros en jeu, le prix de la grille de l'Euromillions reste le même. Pour une combinaison classique, comptez 2,50 euros. Vos chances aussi restent les mêmes. En ne cochant que les cinq chiffres, entre 1 et 50, et les deux numéros étoile, entre les 12 possibles, vous avez une chance sur 139 838 160 de remporter le jackpot. Et cela qu'il y ait des millions de participants ou que vous soyez le seul ou la seule à tenter votre chance au tirage de l'Euromillions. Chaque mardi et chaque vendredi, la Française des jeux dévoile le code My Million vers 21 heures, et le reste des résultats Euromillions vers 21h30.