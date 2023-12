Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 9 décembre, 6 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Tentez de remporter 6 millions d'euros ce samedi 9 décembre en jouant au Loto ! Vous avez jusqu'à 20h15 pour participer. Vous pourrez retrouver le résultat du tirage ici-même dès sa diffusion, aux alentours de 20h30.

Ce samedi 9 décembre, la Française des Jeux vous propose de tenter de remporter six millions d'euros ! Tentez votre chance en jouant au Loto (FDJ) ! Vous avez jusqu'à 20h15 pour jouer dans l'un des points de vente agréés de la Française des Jeux ou sur le site internet de la FDJ. Les résultats du tirage seront connus vers 20h30 et vous pourrez les retrouver ici-même. Attention, si vous participez trop tard, votre grille risque d'être comptabilisée pour le tirage suivant, mercredi 13 décembre.

Le tirage du 9 décembre à retrouver ici dès sa publication :

Mais qu'est-il possible de s'acheter avec 6 millions d'euros ? Vous pouvez par exemple consommer pas moins de 3 700 kilos de caviar, voyager 30 fois dans l'espace, mais ce sera malheureusement insuffisant pour vous procurer la voiture la plus chère du monde : elle coûte 23 millions d'euros. Il vous faudra tout de même être très chanceux pour remporter le jackpot : 1 chance sur près de 2 millions. A titre de comparaison, une météorite a 1 chance sur 1000 de s'abattre sur Terre.

Comment jouer au Loto ?

Les règles du jeu sont simples : sur une grille, il faut cocher cinq numéros entre 1 et 49. Ensuite, vous devez cocher un numéro "chance" entre 1 et 10. Comptez 2,20 euros ou 3 euros avec l'option "second tirage". Si aucun chiffre ne vous inspire, une autre option s'offre à vous : faire un "flash". C'est alors une machine qui décide aléatoirement des numéros. Vous pouvez également choisir le mode multiple, avec lequel il est possible de cocher 6, 7, 8 ou même 9 numéros.