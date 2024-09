The Penguin : faut-il voir la série avec Colin Farrell ? L'avis des critiques

Le spin-off de The Batman est sorti le 20 septembre 2024 sur la plateforme de streaming Max. Mais qu'en ont pensé les critiques ? Revue de presse.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

L'une des séries les plus attendues de la rentrée 2024 est enfin sortie. Spin-off du film The Batman de Matt Reeves, The Penguin se concentre, comme son nom l'indique, sur l'ascension de l'ennemi de Bruce Wayne au sein de la mafia de Gotham City. Portée par un Colin Farrell méconnaissalbe, la série réunit également Cristin Miliotti (How I Met Your Mother), Michael Kelly (House of Cards), Clancy Brown (John Wick 4) ou encore Theo Rossi (Sons of Anarchy). Prestige sur le papier, ce programme sorti à partir du 20 septembre sur Max vaut-il le coup au visionnage ?

Avec 72% d'avis presse positifs sur Metacritic et 88% sur Rotten Tomatoes, les Etats-Unis semblent séduits. Les avis de la presse française sont également séduits sur The Penguin. Ecran Large salue un spin-off "réussi" de The Batman, saluant sa "cohérence narrative et thématique" ainsi que la "qualité de fabrication exemplaire d'HBO", quand Le Parisien salue des épisodes "réussis" mais "très (trop ?) bavard". Pour Allociné, HBO signe "un polar captivant et violent".

Egalement conquis, Première estime que si la série "évite le couac", c'est grâce à "son récit frénétique" et les "deux solides performances" de Colin Farrell et Cristin Milioti. A l'inverse, Libération reproche à la série d'être "un triste pastice scorsesien", "bête et méchant", quand Les Numériques déplore "une note d'intention prometteuse sur le papier mais pauvrement orchestrée", la faute à "des personnages terriblement stéréotypés". A voir désormais ce que pense le public des huit épisodes, mis en ligne chaque vendredi sur Max.

fiche série

The Penguin est une mini-série de huit épisodes du service de streaming Max dédiée au super-vilain de Gotham City, Oswald Cobblepot, dit le Pingouin. La sortie de The Penguin sur la plateforme de streaming est prévue à partir du 20 septembre 2024, à raison d'un épisode par semaine. Le très attendu spin-off, qui reprend l'univers imaginé par Matt Reeves dans The Batman (2022), se déroule juste après les évènements du film, pour suivre la montée en puissance de l'un des antagonistes de Batman les plus appréciés.

Colin Farrell, dont l'interprétation du Pingouin dans The Batman avait marqué les esprits, reprendra le rôle d'Oswald Cobblepot dans la mini-série. À ses côtés, les fans de l'univers DC retrouvent Cristin Milioti (la mère dans How I Met You Mother) dans le rôle de Sofia Falcone, légitime héritière de l'empire criminel. C'est Michael Zegen, (vu dans The Marvelous Mrs. Maisel), qui joue le rôle de son frère Alberto, tandis que Clancy Brown (Highlander) incarne Salvatore Maroni, le légendaire capo, principal rival de Carmine Falcone, condamné à des années de prison et ayant soif de vengeance.

​​​Quelle est l'intrigue de The Penguin ?

La mini-série démarre après la chute de Carmine Falcone et l'inondation de Gotham. Après des années passées dans l'ombre de son patron, Oz Cobblepot, face à une vacance du pouvoir, décide de saisir sa chance, mais les différentes factions de la pègre ne vont pas lui faciliter la tâche… En outre, il semble que la série sera directement liée à The Batman 2 (dont la sortie est prévue pour 2025) et à l'univers de Matt Reeves. Ce dernier a en effet révélé que The Penguin ne serait pas seulement une série indépendante : elle posera les bases de la suite de The Batman, ce qui signifie que les fans voulant comprendre pleinement les films du BatVerse de Reeves devront également regarder le spin-off.

Colin Farrell : Oswald Cobblepot (le Pingouin)

Cristin Milioti : Sofia Falcone

Alex Anagnostidis : Ray

Clancy Brown : Salvatore Maroni

John Turturro : Carmine Falcone

Michael Zegen : Alberto Falcone

Carmen Ejogo

Shohreh Aghdashloo

Michael Kelly

Deirdre O'Connell

James Madio

Scott Cohen

François Chau

David H. Holmes

Theo Rossi

Rhenzy Feliz

Anthony Gullotta

The Penguin est disponible à partir du 20 septembre 2024 sur la nouvelle plateforme de streaming Max, issue de la fusion entre HBO Max et Discovery +. Il est possible de regarder les contenus HBO (entre autres) en France sur la plateforme disponible, lancée en France le 11 juin dernier, en s'abonnement à l'une des trois offres : celle avec publicités (5,99 euros par mois), la standard sans pub (9,99 euros par mois) et la premium (13,99 euros par mois).