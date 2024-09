Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 20 septembre 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage de ce vendredi a-t-il fait de vous l'heureux millionnaire que vous avez toujours rêvé de devenir ? Voici les résultats.

Pour ce tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues proposaient la coquette somme de 54 millions d'euros. Mais l'heure du résultat venue, on sait qu'aucun participant n'a réussi à mettre la main sur la combinaison gagnante de l'Euromillions. Trois grilles ont tout de même été cochées des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile. Leurs propriétaires remportent, chacun, 231 778,90 euros. Treize autres grilles permettent quant à elles à leurs propriétaires d'empocher 12 500,90 euros. Retrouvez sans attendre tous les résultats gagnants du jour :

Tirage du 20/09/2024 16 - 25 - 29 - 34 - 37 Etoiles : 3 - 7

MyMillion : GK 429 0112

Prochain rendez-vous mardi. Soixante-quatre millions d'euros seront mis en jeu. Les joueurs qui souhaitent tenter leur chance ont jusqu'à 20h15, le jour J, pour valider leur grille. Le tirage Euromillions aura lieu dans la foulée, vers 21 heures pour le My Million et 21h30 pour la combinaison gagnante.

Qu'est-ce que le My Million ? Il s'agit d'un code composé de deux lettres et sept chiffres qui se trouve sur la grille achetée. Ce code ne peut pas être choisi par le joueur, il lui est imposé. Il peut cependant lui permettre de remporter un million d'euros. En effet, lors de chaque tirage de l'Euromillions, qui a lieu dans neuf pays, un code My Million est systématiquement tiré au sort dans l'Hexagone et promet un millionnaire en France. Faute de grand vainqueur, il y a donc toujours au moins un grand gagnant au moment de l'annonce des résultats de l'Euromillions.