Gouvernement Barnier : la liste des ministres révisée ? Déception chez LR et colère chez les macronistes

Les ministres du gouvernement Barnier doivent être nommés "avant dimanche". Le Premier ministre a proposé une liste hier soir à Emmanuel Macron, reste plus que l'approbation du chef de l'Etat et les vérifications traditionnelles. Mais quelques noms très droitiers suscitent de vives réactions...

En direct

11:39 - Michel Barnier affine sa copie gouvernementale La liste des ministres se consolide, mais ne serait toujours pas arrêtée. Michel Barnier serait en train de peaufiner son casting après son rendez-vous de la veille avec Emmanuel Macron qui a un droit de regard sur le gouvernement qu'il nomme. Le chef de l'Etat aurait ainsi alerté sur quelques profils proposés, dont Laurence Garnier. Le Premier ministre et le président de la République s'étant dit "à demain" hier soir, pourraient donc se revoir ce vendredi. Peut-être pour approuver une liste définitive de ministres ?

11:15 - Un élu d'Horizons pressenti pour être nommé aux Affaires sociales La liste des ministres proposés par Michel Barnier continue de se préciser et selon BFMTV un nouveau nom est connu : celui de l'élu Horizons, Paul Christophe. Le député du Nord qui siège à l'Assemblée depuis 2017 est pressenti pour s'occuper du portefeuille des Affaires sociales. A noter que le député Paul Christophe a été élu à la présidence de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale en juillet dernier.

11:03 - Rachida Dati assuré de rester ministre ? Plusieurs portefeuille évoqués La ministre démissionnaire de la Culture pourrait bien être reconduite dans le gouvernement Barnier. Rachida Dati aurait eu le soutien d'Emmanuel Macron et l'approbation de Michel Barnier qui est issu de la même famille politique qu'elle : Les Républicains. Mais reste à savoir à quel ministère l'ancienne élue parisienne va atterrir. Le porte-parolat a été cité parmi les premières rumeurs et hier soir une liste officieuse la plaçait au ministère de l'Education nationale, à la surprise de beaucoup. Finalement, Rachida Dati pourrait être maintenue à la Culture, selon la proposition de gouvernement qu'a faite le Premier ministre au chef de l'Etat jeudi soir.

10:34 - Patrick Hetzel.. Un autre ministrable au profil très conservateur Les critiques concernant le gouvernement Barnier portent surtout sur la présence de la droite, et d'une certaine droite, trop importante. L'hypothèse de la nomination de Laurence Garnier cristallise la colère, notamment parce qu'elle est pressentie pour un ministère très social, celui de la Famille. Mais d'autres profils de droite très conservateurs sont également cités parmi les fuites : Bruno Retailleau connu pour soutenir une politique de droite dure, mais aussi le député du Bas-Rhin Patrick Hetzel. L'élu alsacien est pressenti pour le ministère de l'Enseignement supérieur, lui qui a été recteur d'académie et directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, jusqu’en 2012. L'homme a lui aussi eu des positions conservatrices en s'opposant au mariage pour tous, contre la constitutionnalisation de l'IVG et pour la loi immigration.

10:17 - L'UDI représenté par un seul ministre, peut-être Valérie Létard Le parti centriste de l'UDI devrait compter un ministre au sein de gouvernement de Michel Barnier selon les rumeurs qui circulent depuis hier. Selon Politico c'est la députée du Nord, siégeant dans le groupe Liot, Valérie Létard qui pourrait être pressentie. En revanche, le choix du ministère confié à ce futur ministre n'est pas encore connu.

09:58 - Des garanties pour le camp présidentiel, mais toujours la question du "socle commun" L'ancienne porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, assure que le camp présidentiel a "eu un certain nombre de réponses" et de "garanties" de Michel Barnier concernant la politique qui sera menée, notamment sur la question fiscale. "Ce qui a été dit, c'est qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts sur les classes moyennes et les Français qui travaillent" a-t-elle insisté sur LCI. Mais alors que certains noms de ministrables jugés trop droitiers et conservateurs font bondir, Prisca Thévenot assure "comprendre certaines inquiétudes" et indique que "nous sommes face à une nouvelle ère politique dans laquelle on a une coalition, (…) le plus important c'est de savoir quel est le socle commun et l'ambition portée".

09:44 - Une dissolution néfaste pour François Hollande Les fuites concernant la liste des ministres du futur gouvernement traduit une "arrivée en force" des Républicains dans l'exécutif selon l'analyse de François Hollande. "On devait avoir un changement, on a eu une restauration" a estimé l'ancien chef de l'Etat et nouveau député socialiste sur France Bleu Occitanie. Il questionne aussi l'utilisé de la dissolution à laquelle il ne voit que des inconvénients : "Pourquoi y a-t-il eu une dissolution ? Cela fait peser sur le pays une menace, l'extrême droite, et surtout, ça a provoqué trois mois d'absence totale de gouvernement. [Ç'a empêché] une décision au plus haut niveau sur des sujets comme l'agriculture, le pouvoir d'achat, la capacité à peser en Europe et dans le monde."

09:31 - La droite plus représentée qu'il n'y parait au gouvernement Barnier La liste des ministres qui fuite depuis hier soir compte entre 8 et 9 ministres membres de LR, mais les personnalités proches ou anciennement rattachées à la droite sont plus nombreuses. Si les ministres démissionnaires pressentis pour être reconduits sont comptés dans le quotas des ministres EPR, la plupart ont un passé commun avec LR qui n'avait pas manqué d'être rappelé lors de leur première nomination : Rachida Dati se place toujours à droite de l'échiquier politique malgré son arrivée au gouvernement, Catherine Vautrin est une ancienne LR et Sébastien Lecornu a fréquenté les bancs de l'UMP et de LR avant de rejoindre le camp présidentiel.

09:19 - LR bien loti au gouvernement selon son secrétaire Geoffrey Didier A la différence de Laurent Wauquiez, le secrétaire du parti LR semble satisfait de la place accordée aux élus de la droite dans le gouvernement Barnier avec jusqu'à 9 ministres issus de la droite pressentis. "Nous avons fait 8% aux législatives, et nous disposons déjà d'un Premier ministre issu de notre famille politique" rappelle le secrétaire LR Goeffrey Didier du Franceinfo ce vendredi. Une nomination à Matignon "gagnée parce que nous sommes à l'origine du veto mis à Emmanuel Macron sur l'idée d'avoir un Premier ministre issu de l'extrême gauche" ajoute-t-il. Le Républicain assure que son parti travaillera "ensemble" avec le camp macroniste, même si "cela ne sera pas facile".

08:51 - Un gouvernement pensé pour "avoir les mannes" du RN selon Eric Coquerel Le député insoumis et président de la commission des Finances à l'Assemblée nationale, Eric Coquerel, estime sur Franceinfo que le futur gouvernement de Michel Barnier est "réactionnaire, néolibéral" et "composé de perdants" en référence aux résultats des élections législatives. "J'ai bien peur qu'ils accentuent le côté réactionnaire de leur politique pour essayer d'avoir les mannes du Rassemblement national", a ajouté l'élu du Nouveau Front populaire.

08:42 - Laurent Wauquiez déçu du nombre de ministres LR Laurent Wauquiez a refusé d'entrer au gouvernement. Lui qui avait conditionné sa participation à l'exécutif à une nomination au ministère de l'Intérieur et uniquement au ministère de l'Intérieur, a décliné le ministère de l'Economie comme il l'a indiqué à sa famille politique hier soir. Celui qui reste donc président du groupe de la droite à l'Assemblée nationale s'est aussi dit déçu du nombre de ministères attribués aux LR : "C'est largement en dessous de notre poids au Parlement", a-t-il estimé se basant sur le poids de la droite dans les deux chambres et particulièrement au Sénat dominé par la droite. Mais à l'Assemblée nationale, les élus LR ne comptent que 47 députés et apparait comme le cinquième groupe en ordre de grandeur. La formation politique pourrait pourtant compter 9 ministres, dont 3 de plein exercice.

08:31 - Emmanuel Macron souhaite le retrait du nom de Laurence Granier Pressentie pour être nommée à la Famille, Laurence Granier pourrait finalement ne pas faire partie du futur gouvernement. La proposition de sa nomination a été retoquée par Emmanuel Macron qui a demandé son retrait selon les informations de Franceinfo. Une réaction à la très mauvaise réception de son nom par la gauche, certains de son camp ou alors des associations comme l'Association des familles homoparentales qui a dénoncé les propositions faites à "plusieurs personnalités opposées à l'égalité des droits."

08:24 - Un gouvernement "de perdants" et une "extrême droitisation de la macronie" pour Panot Mathilde Panot, présidente du groupe des députés insoumis à l'Assemblée nationale, a exprimé sa "colère" sur TF1 après les fuites concernant les nominations des futurs ministres. "Nous avons un gouvernement qui s'annonce recycler tous les perdants des élections" estime l'élue du Val-de-Marne qui dénonce également "une extrême droitisation de la macronie". Dans son viseur : la nomination pressentie de Bruno Retailleau à l'Intérieur qui a "fait preuve de racisme" en faisant le lien entre immigration et violences lors des émeutes entrainées par le mort de Nahel, mais aussi celle de Laurence Garnier citée pour la Famille.

08:13 - Le nom de Laurence Garnier à la Famille fait un tollé à gauche et en macronie C'est un nom qui a suscité de vives réactions, le plus souvent négatives. La sénatrice LR de Loire-Atlantique, Laurence Garnier, est pressentie pour être nommée en tant que ministre déléguée à la Famille. Or d'anciennes prises de position de la sénatrice ont été exhumées et mises en avant par la gauche ou certains macronistes pour dénoncer cette nomination encore non officielle. Dernièrement, en 2024, la sénatrice s'est opposée à la constitutionnalisation de l'IVG. En 2016, alors qu'elle était élue régionale des Pays de la Loire, elle s'était opposée au financement d'un festival LGBT qu'elle accusait de faire "la promotion de la GPA". En 2014, c'est au mouvement de la Manif pour tous, contre le mariage homosexuel, qu'elle prenait part. L'hypothèse, quand même solide, de Laurence Garnier crée donc la sidération à gauche. "Les Français n'ont pas voté contre la constitutionnalisation de l’IVG, contre le mariage pour tous, contre l’interdiction des thérapies de conversion. Laurence Garnier ministre de la famille serait une trahison de plus du vote des Françaises et des Français" a écrit le député socialiste de Nantes Karim Benbrahim. Quant aux macronistes, certains s'indignent aussi comme un parlementaire qui réagissait selon BFMTV : "J'ai mal à ma France. Je ne me suis pas engagé pour ça. Je vomis depuis trois heures"