Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 21 décembre 2023 [EN LIGNE]

RESULTATS EURODREAMS. Quelqu'un a-t-il trouvé la combinaison gagnante de ce jeudi 21 décembre 2023 ? Voici sans plus attendre les résultats du tirage EuroDreams du jour.

Comme chaque lundi et jeudi, il était possible de tenter sa chance au tirage de l'EuroDreams jusqu'à 20h15. Désormais le tirage a révélé la combinaison gagnante du jour. Alors, quelqu'un a-t-il parié sur les six bons chiffres et le numéro Dream du jour ? Rappelons que lorsqu'un joueur parvient à parier sur le bon résultat EuroDream, il remporte pas moins de 20 000 euros par mois pendant trente ans. De quoi envisager l'avenir plus sereinement, c'est certain. Mais trêve de causerie, découvrez dès à présent tous les résultats EuroDreams du jour.

Le tirage EuroDreams du 21/12/23

3 - 15 - 17 - 23 - 26 - 29 et le N°Dream 4

Le saviez-vous ? Si le prochain tirage EuroDreams aura lieu le 25 décembre, la Française des jeux organise dimanche 24 décembre 2023 un tirage Loto spécial Noël. Pour l'occasion, la FDJ promet 15 millions d'euros. Et ceux-ci seront remis quoiqu'il arrive le soir du réveillon de Noël. "Remportés ou partagés", assure sur son site la Française des jeux qui, dans le cas où personne ne trouverait les résultats du Loto le jour J, compte bien répartir le gros lot entre les vainqueurs du plus haut rang qui en sera doté. À noter également que 100 codes LOTO, permettant chacun de faire remporter 20 000 euros à un joueur qui aura participé au tirage, seront exceptionnellement tirés au sort. Mais il y a un mais. En effet, au lieu de vendre sa grille à 2,20 euros, comme en temps normal, la FDJ a fixé son prix à 5 euros. Reste à déterminer si le jeu en vaut la chandelle…