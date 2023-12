Meurthe-et-Moselle : une opération antiterroriste "à la suite d'éléments potentiellement inquiétants"

Cinq personnes ont été arrêtées. Elles appartiendraient à la mouvance islamiste.

Une opération antiterroriste d'ampleur a été lancée ce vendredi 22 décembre en Meurthe-et-Moselle, conduisant à l'interpellation de cinq individus soupçonnés d'appartenir à la mouvance islamiste. Cette opération, orchestrée par les services de renseignement, s'inscrit dans une enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Selon les informations relayées par le parquet national antiterroriste et confirmées par le quotidien L'Est Républicain, les arrestations se sont déroulées simultanément dans trois localités : Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy et Toul.

L'intervention des autorités s'est basée sur des "éléments potentiellement inquiétants", indique une source proche du dossier citée par l'AFP. Bien que les détails spécifiques de ces éléments restent non divulgués, l'opération témoigne de la réactivité et de la vigilance des forces de l'ordre dans un contexte toujours tendu.

Une "extrême vigilance" pendant les fêtes

Depuis le 13 octobre, suite à l'assassinat de Dominique Bernard, enseignant à Arras, par un ancien élève radicalisé, la France a hissé son niveau de vigilance au plus haut échelon du dispositif Vigipirate. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a récemment souligné la nécessité de maintenir une "extrême vigilance", particulièrement pendant les périodes festives de Noël et de l'Épiphanie, en raison de la menace terroriste persistante. Un rappel qui fait écho à un contexte international tendu, notamment marqué par les récents affrontements entre Israël et le Hamas.

La sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et la Direction générale de la sécurité intérieure sont désormais en charge de l'enquête. L'enquête en cours pourrait éventuellement apporter davantage de clarté sur les intentions et les liens éventuels des individus arrêtés avec des réseaux terroristes plus larges. Pour l'heure, les autorités restent discrètes sur les détails de l'enquête, soulignant l'importance de la confidentialité dans de telles opérations.