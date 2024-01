Crues : le Pas-de-Calais en vigilance rouge et 3 autres départements en alerte, les prévisions

Après une fin d'année les pieds dans l'eau, le Pas-de-Calais a de nouveau été placé en vigilance rouge pour crues ce mardi 2 janvier. Trois autres départements sont également en alerte orange. Le point sur les prévisions.

Les habitants du Pas-de-Calais le redoutaient. Météo-France a repassé ce mardi 2 janvier 2024 le Pas-de-Calais en alerte rouge pour crues. Dans son bulletin, le service de météorologie fait état d'une "crue exceptionnelle sur l'Aa" dans le département. Dans la matinée, le territoire faisait déjà l'objet d'une vigilance orange pour crues, mais également pour pluie-inondation. Si l'alerte pour crues a été réévaluée à la hausse, celle pour pluie-inondation a, pour l'heure, été revue à la baisse, passant d'orange à jaune pour la fin de journée.

Mais pour la journée de mercredi, Météo-France prévoit d'ores et déjà un "nouveau renforcement des précipitations sur le Pas-de-Calais". Alors que la vigilance rouge pour crues sera toujours d'actualité, ce 3 janvier sera marqué par un retour de l'alerte orange pluie-inondation. Celle-ci sera en place de 6 heures à 21 heures.

Carte des prévisions météo pour la journée du 2 janvier 2024 © Capture d'écran site Météo-France

Trois autres départements en vigilance orange crues

Outre le Pas-de-Calais, trois autres départements sont en alerte orange pour crues ce mardi. Il s'agit du Finistère, du Nord et de la Meurthe-et-Moselle. Météo-France fait état de "crues importantes en cours sur le département du Nord, sur le Pas-de-Calais, sur la Meurthe-et-Moselle et sur le Finistère", évoquant plus généralement un "épisode de forts cumuls de pluie dans un contexte hydrologique sensible". Une alerte orange pour crues qui se poursuivra sur la journée de mercredi.