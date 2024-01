Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 6 janvier 2024, 16 millions d'euros en jeu

LOTO. 16 millions d'euros sont à empocher lors du tirage du Loto de samedi 6 janvier ! Découvrez tous les résultats dès publication.

La Française des Jeux (FDJ) propose un jackpot de 16 millions d'euros pour le tirage du Loto de ce samedi 6 janvier. Connaissez-vous les origines des jeux de loterie ? Leur histoire remonte à l'Antiquité. Les premières traces de loteries remontent à la Chine ancienne, où des jeux similaires étaient utilisés pour financer des projets publics, tels que la construction de grandes infrastructures. Ces loteries ont ensuite été adoptées par d'autres civilisations, notamment les Romains, qui les utilisaient à des fins de divertissement lors de festivals. Au cours des siècles, les loteries ont évolué et se sont répandues à travers le monde, prenant différentes formes en fonction des cultures et des époques. Les gains promis dans ces jeux de hasard ont souvent été utilisés pour financer des projets publics, tels que la construction de routes, de ponts et d'autres infrastructures.

Au fil du temps, les loteries ont également été utilisées comme moyen de collecte de fonds pour des causes spécifiques, telles que la construction d'écoles, d'hôpitaux ou le financement d'organisations caritatives. L'idée derrière les loteries est souvent liée à la chance et à la volonté de participer à une cause commune. De nos jours, les loteries sont devenues un phénomène mondial, avec de nombreux pays organisant des tirages réguliers et offrant des prix alléchants. Bien que les motivations initiales aient pu être principalement philanthropiques, les loteries sont devenues un divertissement populaire et une source de financement pour de nombreuses initiatives à travers le monde.

Comme chaque lundi, mercredi et samedi, retrouvez les résultats du Loto sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker. N'oubliez pas de valider votre grille avant le prochain tirage !