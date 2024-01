Froid et neige en France : les prévisions météo détaillées

La vague de froid arrivée en France devrait s'intensifier mardi 9 janvier et durer tout au long de cette semaine.

L'essentiel Une vague de froid s'installe dans toute la France dès ce lundi 8 janvier et évoluera tout au long de la semaine avec un pic de froid ce mardi 9 janvier

Les températures se situeront principalement dans le négatif et oscilleront entre -5°C et 0°C dans l'hémisphère nord. Seul le long de la Méditerranée et la Corse conserveront des températures positives.

Du gel et de la neige sont aussi au rendez-vous cette semaine. Les principaux massifs de France ne seront pas les seuls concernés, le nord-ouest pourrait lu aussi connaître des chutes de neige.

En direct

12:09 - Le gel s'installe en ce début de semaine Comme l'a annoncé la Chaîne météo, les gelées se généralisent en cette première journée de la vague de froid arrivée ce dimanche 7 janvier. Ce lundi après-midi, aucun dégel n'est prévu dans l'est où les températures sont comprises entre -4°C et 0°C. Dans l'est de la France, la partie la plus durement touchée par cet épisode de froid, le dégel n'est pas attendu avant vendredi.

En savoir plus

Le froid qui se répand sur l'ensemble du territoire pour cette semaine du 8 janvier arrive tout droit de Scandinavie et d'Europe centrale, comme le précise La Chaîne météo. Cette vague de froid s'inscrit dans un contexte météorologique tendu en France alors que le Pas-de-Calais et le Nord se remettent lentement des importants derniers épisodes de crues de la semaine précédente. Les deux départements se trouvent toujours en vigilance orange pour risque de crues.

Cette semaine, le froid sera intense dans l'est du pays. La Chaîne météo a notamment placé plusieurs départements du nord-est en vigilance pour froid. Dans le détail, il s'agit de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, l'Oise, le Haut et le Bas Rhin, la Haute-Saône, la Somme, les Vosges et le Territoire de Belfort. Météo France a elle aussi placé la majeure partie est du pays en vigilance jaune pour grand froid et risque de neige et verglas.

Vigilances Météo France du lundi 8 janvier 2024 © Météo France

Côté températures, celles-ci devraient se maintenir dans le négatif pour une grande partie de la semaine. Dès ce lundi 8 janvier, l'hémisphère nord de la France connaît des températures comprises entre 4°C, comme à Brest, et -2°C, notamment à Lille, à Chaumont ou encore à Rouen. La Chaîne météo prévoit pour ce lundi 8 janvier "des températures minimales entre -4 et -2°C et des maximales entre -2 et 0°C cet après-midi". Le pic de froid est néanmoins attendu ce mardi 9 janvier. Météo France prévoit -5°C dans l'est à Strasbourg et dans le Centre à Aurillac. Seule la façade méditerranéenne et la Corse seront dans le positif avec 6°C à Marseille, 9°C à Nice et 10°C à Ajaccio.

Prévisions du mardi 9 janvier 2024 © Météo France

La Chaîne météo prévoit aussi des gelées "des Hauts-de-France à la Normandie au Grand Est", ce que confirme Météo France qui annonce des gelées "généralisées et fortes dans un quart Nord-Est, par endroits dans le Centre-Val de Loire ou les plaines du Sud-Ouest." De la neige est également attendue au cours de cette semaine selon La Chaîne météo. Elle explique en effet que la rencontre entre l'air froid et l'air humide de la Méditerranée "est propice à des risques d'épisodes de neige ces prochains jours."

La neige est attendue avec de faibles chutes dès ce lundi dans les massifs français, des Alpes aux Pyrénées en passant par le Jura et le Massif Central. Dans un communiqué spécial, le site précise que "5 à 10 cm de neige sont attendus dès 500 mètres d'altitude, jusqu'à 15 à 20 cm vers 1000 mètres d'ici lundi". Si les prévisions neige restent à affiner, La Chaîne météo indique qu'un manteau blanc pourrait aussi se déposer plus au nord "Du val de Loire à la Normandie jusqu'en Bretagne en passant par le Perche".