Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 9 janvier 2024, 64 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Les 64 millions d'euros en jeu ce mardi seront-ils remportés ? Les résultats du tirage de l'Euromillions sont attendus vers 21h30.

Le 4 ? Le 7 ? Le 18 ? Le 39 ? Le 50 ? Et pourquoi pas les numéros étoile 3 et 8. L'important est de cocher au moins cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles et, surtout, de valider votre grille avant 20h15. Notons également qu'il n'est pas forcément conseillé de parier sur les chiffres précédemment cités. Et pour cause, il s'agit de ceux sortis lors du précédent tirage de l'Euromillions qui a eu lieu vendredi dernier. Mais si vous sentez quand même qu'ils ont toute leur chance ce soir, alors, pourquoi pas les tenter malgré tout. Après tout, il y a aucune science de la loterie qui indique qu'une même combinaison ne peut pas sortir plusieurs fois d'affilé...

Le saviez-vous ? Si le tirage de l'Euromillions promet une somme colossale à qui trouvera le résultat gagnant, la Française des jeux (FDJ) propose actuellement des jackpots qui n'ont rien à lui envier lors de ces tirages du Loto. En effet, alors que la cagnotte moyenne remportée s'élève à cinq millions d'euros à ce jeu de hasard, mercredi, à l'occasion du tirage du Loto, 18 millions d'euros seront en jeu. Rappelons que les chances de remporter le tirage du Loto sont sept fois plus nombreuses que celles de remporter le tirage de l'Euromillions, ce qui explique que les cagnottes sont généralement moins alléchantes. Quoi qu'il en soit, vous avez jusqu'à 20h15 mercredi pour tenter de trouver les résultats de ce tirage du Loto.