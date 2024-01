Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 11 janvier 2024 [EN LIGNE]

RESULTATS EURODREAMS. Le tirage EuroDreams a-t-il changé à jamais la vie d'un Français ce soir ? Voici tous les résultats.

Comme chaque lundi et jeudi, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens proposaient un nouveau tirage EuroDreams ce 11 janvier 2024. Alors que tous les regards étaient tournés vers le remaniement ministériel, le résultat EuroDreams a été dévoilé dans la soirée. Malheureusement, il n'y a eu aucun gagnant du premier rang. En d'autres termes, aucun joueur ayant participé ce soir au tirage EuroDreams ne va toucher 20 000 euros par mois pendant trente ans, car telle est la promesse, rappelons-le, de ce nouveau jeu de hasard lancé en fin d'année dernière. Comme toute loterie, EuroDreams permet toutefois à des joueurs qui auraient trouvé une partie de la combinaison gagnante de remporter un petit quelque chose. Il est donc vivement conseillé de vérifier vos résultats malgré tout :

Tirage EuroDreams du 11/01/2024

5 - 7 - 24 - 29 - 31 - 38 et le N°Dream 2

Pour ceux qui voudraient (re)tenter leur chance, il est dès à présent possible de participer au prochain tirage EuroDreams. Celui-ci aura donc lieu lundi prochain et permettra, une fois encore, à un éventuel petit chanceux, de se faire verser la coquette somme de 20 000 euros chaque mois durant les trois prochaines décennies, de quoi se mettre à l'abri de l'inflation, c'est certain. Pour rappel, la grille est vendue 2,50 euros et il est possible de participer jusqu'à 20h15 le jour du tirage EuroDreams.