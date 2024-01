Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 16 janvier 2024, 88 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Pour ce premier tirage Euromillions de la semaine, la FDJ propose 88 millions d'euros. Les résultats seront connus vers 21h30.

Au lendemain de la victoire d'un joueur au tirage du Loto, la chance sera-t-elle également au rendez-vous cette semaine à l'Euromillions ? Le résultat sera connu vers 21 heures, en ce qui concerne le My Million, et 21h30 pour la combinaison gagnante du jour. Pour l'heure, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Ce mardi 16 janvier 2024, les participants au tirage Euromillions tenteront de remporter la coquette somme de 88 millions d'euros. Avis aux amateurs, la grille classique, composée de cinq chiffres et deux numéros étoile, est vendue 2,50 euros. En cas de victoire, votre mise pourrait ainsi être multipliée par 35 200 000. Reste que trouver les résultats Euromillions n'est pas donné à tout le monde. Pour ce faire, il incombe d'être doté d'une certaine dose de chance !

Lundi, la Française des jeux (FDJ) proposait un tirage pour le moins exceptionnel à l'occasion du tirage du Loto. Si les cagnottes de l'Euromillions et de cet autre jeu de hasard ne jouent habituellement pas dans la même catégorie, le jackpot du jour était toutefois légèrement supérieur au gros lot minimal qui puisse être mis en jeu lors d'un tirage Euromillions, à savoir 17 millions d'euros. En effet, pas moins de 20 millions d'euros étaient sur la table. Et après quinze jours de tirages de Loto restés dans grand vainqueur, la roue a enfin tourné. Pour être l'heureux élu du jour, il fallait avoir parié sur les chiffres suivant : 7, 11, 15, 19, 23 et le N°Chance 4. Des chiffres qui pourraient vous inspirez ce mardi soir en vue du tirage de l'Euromillions, ou pas. À vous de voir ! On sait en tout cas que le vainqueur ou la gagnante avait tenté sa chance dans un point de vente de Seine-Maritime.