Neige et verglas : suivez l'évolution météo en France

L'est de la France et plusieurs départements de l'Auvergne font face à la neige ce jeudi. Météo France appelle à la vigilance, notamment du fait du verglas.

L'essentiel

7 départements sont placés en vigilance orange pour neige et verglas par Météo France. Si le nord de la France n'est plus concerné par la vigilance orange, les précipitations de dirigent dorénavant vers le centre-est du pays où l'institut prévoit entre "5 à 10cm en général, localement 10 à 15cm, dès 400-600m sur le sud du Puy-de-Dôme et de la Loire, l'est du Cantal, et de manière générale en Haute-Loire, ainsi que sur le nord Isère et les avant pays savoyards".

Comme l'indique La Chaine Météo ce jeudi, le froid traverse la France, et tend à progresser vers l'est. "La dépression Irène s'éloigne vers la Suisse en même qu'un anticyclone se développe sur les îles britanniques, canalisant un flux de Nord froid. Dans ce contexte, la perturbation associée à la dépression apporte des chutes de neige ce matin à basse altitude sur le Grand-Est, qui glissent vers la Franche-Comté cet après-midi. Elle ajoute que " le verglas est généralisé de la Normandie au bassin parisien jusqu'au Grand Est, sous des températures négatives entre -5 et 0°C." ce matin. En effet, le regel survenu en fin de nuit après les chutes de neige peut rendre les chaussées glissantes sur le réseau secondaire".