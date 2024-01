Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 19 janvier 2024, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage de l'Euromillions, il est possible de jouer jusqu'à 20h15. Les résultats seront communiqués dans la foulée.

Et si vous terminiez la semaine en remportant les 17 millions d'euros en jeu ? C'est en tout cas la promesse du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 19 janvier 2024. Que vous ayez un karma au rendez-vous ou au contraire que vous tentiez d'inverser la tendance, quelle que soit la raison qui vous motive à participer au tirage de l'Euromillions, vous avez jusqu'à 20h15 pour le faire. Au-delà, vous ne pourrez assister qu'en simple observateur à la potentielle victoire d'un autre. Pour autant, il n'y a pas de stress à avoir ce vendredi. Dix-sept millions d'euros est la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu à un tirage Euromillions. Dans le pire des cas, mardi, jour du tirage suivant, ce seront à nouveau 17 millions d'euros qui seront mis sur la table. Si personne ne gagne vendredi soir, cela pourrait même être près de 30 millions qui pourraient même être mis en jeu. Pour résumer, si vous manquez le tirage de ce soir, il y en aura d'autres !

Comment participer à un tirage de l'Euromillions ? C'est très simple. Il vous suffit de vous rendre dans un point de vente agréé par la FDJ ou d'aller sur le site fdj.fr. Puis, il vous faut sélectionner au minimum cinq chiffres parmi les 50 disponibles, ainsi que deux numéros dits étoile, à choisir entre les 12 possibles. Ensuite, lorsque votre choix est fait et que vous êtes sûr de vous, vous devez valider votre grille. Attention, vous avez donc jusqu'à 20h15 maximum pour le faire. Puis, il sera l'heure de patienter jusqu'au tirage du My Million vers 21 heures, et enfin celui de la combinaison gagnante du jour vers 21h30.