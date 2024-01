Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 19 janvier 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage de l'Euromillions, il était possible de remporter jusqu'à 17 millions d'euros. Retrouvez sans plus attendre les résultats du jour.

Fin du suspense ! Que fallait-il avoir parié ce vendredi 19 janvier 2024 ? Le tirage de l'Euromillions vient d'avoir lieu, révélant les résultats du jour. On ignore toutefois encore s'il y a eu ou non un grand vainqueur. Quoi qu'il en soit, il est dès à présent possible de tenter sa chance pour le tirage Euromillions suivant, qui aura lieu mardi prochain. Avis aux amateurs ! Les participants du tirage de ce vendredi sont, eux, invités à consulter le résultat Euromillions car même s'ils n'ont peut-être pas trouvé toute la combinaison, il est possible qu'ils aient tout de même coché certains bons chiffres !

Tirage du 19/01/2024 27 - 28 - 44 - 48 - 50 Etoiles : 7 - 12

MyMillion : QE 911 6397

Comment participer à un tirage de l'Euromillions ? C'est très simple. Il vous suffit de vous rendre dans un point de vente agréé par la FDJ ou d'aller sur le site fdj.fr. Puis, il vous faut sélectionner au minimum cinq chiffres parmi les 50 disponibles, ainsi que deux numéros dits étoile, à choisir entre les 12 possibles. Ensuite, lorsque votre choix est fait et que vous êtes sûr de vous, vous devez valider votre grille. Attention, vous avez jusqu'à 20h15 maximum pour le faire. Puis, il sera l'heure de patienter jusqu'au tirage du My Million vers 21 heures, et enfin celui de la combinaison gagnante du jour vers 21h30.

Le saviez-vous ? La Française des jeux et ses homologues européens organisent prochainement un tirage de l'Euromillions exceptionnel ! Vendredi 26 janvier 2024, les joueurs pourront en effet tenter de remporter le méga jackpot de 130 millions d'euros ! Pour ceux qui auraient peur d'oublier l'événement entre temps, sachez qu'il est possible de valider une ou plusieurs grilles dès à présent. La combinaison classique sera vendue 2,50 euros, comme pour n'importe quel autre tirage de l'Euromillions.