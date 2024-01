Vague de froid : la chaleur de retour la semaine prochaine, quand les températures vont-elles remonter ?

Alors que la France est frappée depuis quelques jours par une vague de froid intense, les températures devraient repartir à la hausse dès ce dimanche 21 janvier.

Un froid intense traverse la France depuis quelques jours battant des records de températures, notamment à Arras, où le thermostat affichait - 14,6 °C vendredi 19 janvier. Il n'avait pas fait aussi froid depuis 1987. Mais, dès dimanche 21 janvier, la chaleur fera son grand retour.

Le vent froid du Nord "va complètement changer de direction", explique BFMTV, pour laisser place à "un vent de douceur" venu de l'Atlantique. Les premiers à en profiter seront les Bretons, 13 °C sont attendus dimanche. Même constat à Lille, Cherbourg ou encore Amiens qui connaissent d'intenses épisodes neigeux et des pluies verglaçantes depuis le début de semaine. Plus globalement, en seulement quarante-huit heures, les températures vont bondir de plus de 10 °C dans le nord de la France et l'air doux s'installera sur l'ensemble du territoire. Les premiers à en profiter seront les Bretons, 13 °C sont attendus dimanche.

Au-dessus des normales de saison ?

Jusqu'à 20°C sont attendus dans le Sud mercredi prochain. La moyenne nationale, mercredi 24 janvier, sera de 12°C note Le Parisien. Si cette hausse soudaine des températures à de quoi surprendre, elle est tout à fait normale, précise le quotidien. "Ce ne sont pas des températures inédites pour un mois de janvier", mais c'est assez remarquable, concède Tristan Amm, prévisionniste pour Météo France aux journalistes du Parisien. D'après l'expert, avec le réchauffement climatique, ces épisodes de "redoux" risquent d'être plus intenses et plus long.