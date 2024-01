Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 26 janvier 2024, 130 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Un méga-jackpot est en jeu ce vendredi soir. Le tirage de l'Euromillions propose 130 millions d'euros. Les résultats seront connus vers 21h30.

La somme mise en jeu ce vendredi soir est colossale. 130 millions d'euros sont sur la table. La raison de cette incroyable cagnotte ? A priori, aucune. Une simple envie de la part de la Française des jeux et de ses homologues européens de pimenter le jeu. Quoi qu'il en soit, les participants devraient être nombreux à répondre présent au rendez-vous. Notons que même s'il y aura sûrement davantage de joueurs que lors d'un tirage Euromillions classique, les chances de tout un chacun ne changent pas. En ne jouant qu'une combinaison, vous avez une chance sur plus de 139 millions de trouver le bon résultat Euromillions.

Comme lors de chaque tirage, qui ont lieu les mardis et vendredis, il est possible de participer au tirage Euromillions du jour jusqu'à 20h15. Le coût de la grille est de 2,50 euros. Du moins, si vous vous contentez de parier sur une combinaison classique, composée de cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile à déterminer parmi les 12 possibles. Le tirage du code My Million, permettant de faire remporter un million d'euros à l'un des joueurs qui aura tenté sa chance en France, aura lieu vers 21 heures. Pour connaître le résultat de l'Euromillions en revanche, il faudra patienter jusqu'à 21h30. Tous les résultats seront dévoilés ici même.