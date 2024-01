Des chats mystérieusement mutilés, torturés ou tués... et des enfants suspectés

Dans la commune de Castres, une association de protection animale appelle à cesser la cruauté envers les chats de la commune qui sévit depuis plusieurs mois.

De nombreux cadavres de chats mutilés ont été retrouvés dans le quartier de Laden, dans la ville de Castres située dans le département du Tarn au cours des derniers mois. L'alerte a été lancée par une habitante de la ville, ancienne auxiliaire vétérinaire et également membre d'une association de protection animale. Interrogée par La Dépêche, cette habitante alerte : "Ça ne s'arrête plus..." Elle raconte : "Une dame est venue me voir pour me demander de venir récupérer une minette qu'elle avait aperçue dans ce quartier. Une minette qui boitait sévèrement et qui se promenait avec son petit âgé de quelques mois. Elle avait également repéré un autre chaton dans un état catastrophique notamment avec un œil crevé… Sur place, je n'ai pas trouvé ces animaux, mais je suis tombée sur un autre chat complètement amorphe avec les quatre pattes et la queue brûlées, probablement à l'acide…" Après avoir conduit l'animal dans une clinique vétérinaire, ce dernier a dû être euthanasié quelques heures plus tard.

La jeune femme confie au média qu'elle a peu de doutes sur le fait qu'il s'agit de blessures volontaires. Comme elle précise : "J'attends le certificat du véto pour savoir si ce sont des blessures volontaires ou non, mais j'ai peu de doutes là-dessus… sachant que lorsqu'un chat se brûle la patte sur quelque chose, rarement il met les autres pattes. Et puis là, il avait également des nécroses et des ulcères dans la bouche. C'était vraiment impressionnant..."

Une cruauté à laquelle elle est maintenant contrainte de "s'habituer", ces événements ayant commencé vers l'été 2023. Et sont suspectés de très jeunes tortionnaires. En effet, des enfants âgé de 7 à 10 ans auraient été aperçus en train d'essayer d'attraper une chatte et son petit. Interrogée à ce sujet, l'ancienne auxiliaire vétérinaire explique : "Je n'ai pas assisté à la scène, je ne sais pas ce qu'il s'est passé exactement mais en rentrant du travail, j'ai vu les photos où l'on voit les deux chats éclatés par terre avec les membres disloqués..." Un autre incident de ce genre aurait été relevé dans la commune où une petite fille aurait lancé des chatons à son chien.

L'habitante précise auprès de La Dépêche qu'à Castres "c'est un peu les trois singes : tout le monde voit tout, tout le monde sait tout mais personne ne veut absolument rien dire alors c'est difficile d'agir". Elle ne cache pas sa surprise face au jeune âge des fautifs et ajoute : "Ce n'est pas une chasse à l'homme et je ne veux pas incriminer tous les jeunes du quartier parce que certains d'entre eux viennent parfois m'aider à nourrir les animaux et à les sortir de la rue. Là on parle d'un petit groupe de quatre ou cinq enfants, très jeunes et c'est ça qui m'interpelle d'ailleurs. Ce n'est pas normal !" Grâce à l'association dont elle fait partie, cette habitante souhaiterait sensibiliser davantage la population à la cause animale et faire intervenir les forces de l'ordre et la justice afin de mettre un terme à cette cruauté.