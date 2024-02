Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 6 février 2024, 26 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions fera-t-il de vous un millionnaire accompli ce mardi 6 février 2024 ? Les résultats nous le diront vers 21h30.

Vingt-six millions d'euros sont en jeu ce mardi 6 février 2024. Le tirage de l'Euromillions aura lieu comme chaque mardi ou vendredi soir vers 21h30. En attendant, libre à ceux qui le souhaitent de tenter leur chance. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,50 euros. Il est possible de participer au tirage jusqu'à 20h15. Au-delà, il faudra se contenter de regarder les résultats tomber sans avoir le frisson du "peut-être que". Mais dans tous les cas, pas de panique à avoir si vous ratez l'opportunité, sachez que 26 millions d'euros représente une "petite" cagnotte pour ce jeu de hasard dont le plus gros jackpot peut monter jusqu'à 250 millions d'euros.

À noter que si vous jouez davantage de chiffres ou de combinaisons en participant au tirage Euromillions, il vous est possible d'augmenter vos chances, certes, mais à quel prix ? En effet, plus vous jouez de chiffres sur une même grille, plus la grille voit son coût grimpé. Ainsi, lorsque vous cochez ne serait-ce qu'un sixième chiffre, la grille vous sera vendue 15 euros. Si c'est un numéro étoile en plus, il vous sera demandé 7,50 euros au lieu des 2,50 de base. En cochant neuf chiffres et trois numéros étoile, le prix peut même monté jusqu'à 945 euros. Reste à savoir si, en cas de victoire, votre triomphe aura la même saveur que si vous n'aviez joué qu'une combinaison classique ? Car en cas de défaite, on a tous une petite idée de ce que cela pourrait représenter.