Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 7 février 2024, 6 millions d'euros en jeu

LOTO. Les résultats du tirage du Loto seront délivrés vers 21 heures sur cette page. Avis aux amateurs ! Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15.

Sept millions d'euros. Voilà une somme pour le moins alléchante que tout un chacun est dans la possibilité de remporter ce mardi 7 février 2024, à condition d'être majeur et d'avoir en sa possession 2,20 euros, coût d'une combinaison. Pour autant, gardons en tête que remporter le tirage du Loto n'est pas donné à tout le monde. Pour parvenir à parier sur les bons résultats, il vous faudra du flaire, mais surtout une bonne dose de chance. Et ça, malheureusement, ça ne se contrôle pas. Le hasard est en effet responsable des victoires et des défaites des participants. Seule certitude, le tirage devrait avoir lieu vers 20h45 et le résultat du Loto sera livré sur cette page vers 21 heures environ.

Quelles sont les cagnottes les plus importantes qui ont déjà été remportées lors d'un tirage du Loto ? Comme le rapporte le site Tirage Gagnant, à ce jour, le plus gros jackpot jamais empoché par un joueur a été remporté en Ille-et-Vilaine à l'occasion du tirage du 4 décembre 2021. 30 millions d'euros étaient alors en jeu. Viennent ensuite une cagnotte de 26 millions d'euros remportée en septembre 2021, le participant avait joué sur Internet, un gros lot de 25 millions d'euros empoché à Paris en 2022, 24 millions d'euros en 2011, le vainqueur avait tenté sa chance à Sarcelles, et enfin 23 millions d'euros remporté à Libourne en 2014.