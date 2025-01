Vous allez devoir changer votre manière d'ouvrir votre portière de voiture pour des raisons de sécurité

L'Union européenne voudrait imposer la "poignée hollandaise", une manière bien spécifique d'ouvrir sa portière pour éviter les accidents.

En voiture, dans une rue ou au bord d'une voie, on a tous déjà eu peur de percuter un vélo ou un motard en ouvrant sa portière. Il suffit de quelques secondes pour provoquer un accident. Avec l'utilisation de plus en plus massive des vélos et trottinettes électriques, le nombre d'accidents impliquant ces modes de transports s'est multiplié en France. Selon le bilan 2023 de la Sécurité Routière, les cyclistes et les utilisateurs d'EDPM, comprenant notamment les trottinettes électriques et les giropodes, représentent 8% des usagers tués sur la route.

C'est pourquoi l'Union européenne réfléchit à de nouvelles méthodes pour protéger les usagers vulnérables. Il y a une technique qui a déjà fait ses preuves en Europe : il s'agit de la "poignée hollandaise". Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette dernière venue des Pays-Bas, pays du vélo par excellence, lors de vos cours de code ou de conduite. Elle consiste en fait à ouvrir sa portière avec la main opposée à celle-ci.

Quel intérêt ? Cela vous oblige à vous retourner et donc à vérifier qu'aucun usager n'arrive derrière votre véhicule, et notamment pas un cycliste, un motard ou une personne en trottinette. Avec ce mouvement de pivot forcé, vous n'êtes plus dos à la route et vous obtenez une meilleure visibilité. C'est un peu le même principe que lorsque vous vérifiez votre angle mort durant la conduite. Cela évite aussi que vous ouvriez la porte trop soudainement et brusquement. L'UE envisage ainsi de faire entrer cette technique sécuritaire dans le code de la route des pays membres pour limiter les accidents avec les usagers vulnérables.

En France, le volant se situant à gauche, il faudrait alors utiliser sa main droite pour ouvrir sa portière côté conducteur. Ceci étant, cette pratique peut aussi s'appliquer pour les passagers assis à l'avant droite (qui devront donc ouvrir la portière avec la main gauche) ou à l'arrière du véhicule.

La "poignée hollandaise" a déjà été promue par la Délégation à la sécurité routière lors d'une campagne de sensibilisation en 2023. Pour Thibault Quere, responsable du plaidoyer de la Fédération française des usagers de la bicyclette, dont les propos ont été rapportés par Ouest-France, "l'emportiérage est un véritable facteur de crainte pour les cyclistes, surtout quand la chaussée est étroite et que le flux de voitures nous oblige à serrer à droite de la chaussée". Si cette méthode pourrait un jour faire son entrée dans le Code de la route, la "poignée hollandaise" apparait déjà comme une bonne habitude à prendre dès maintenant. Cette technique pourrait permettre une cohabitation plus sécuritaire sur les routes.