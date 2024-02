Météo : 2 départements en vigilance orange crues samedi, alerte vagues-submersion dimanche

A l'approche de la dépression Karlotta, de fortes vagues sont attendues sur le littoral Atlantique, annonce Météo-France.

Double alerte pour ce weekend. Météo-France place dès samedi 10 février les départements du Finistère et du Pas-de-Calais en vigilance orange crues. Cette vigilance reste effective tout le weekend. L'institut annonce une "crue sur la Canche (Pas-de-Calais), et la Laïta (Finistère) lors des marées hautes." "Une succession de perturbations actives concerne une large partie du pays depuis le début de la semaine et a généré des précipitations significatives sur l'Ouest, le Nord et le Nord-Est du pays, provoquant des crues qui se propagent lentement sur ces secteurs", confirme Vigicrues.

Par ailleurs, Météo-France signale "un épisode méditerranéen" sur le Sud-Est, avec "une incertitude sur le détail des cumuls de précipitations prévus les plus forts, ainsi que leur localisation" et invite à "se tenir informé d'une éventuelle évolution de la vigilance concernant cet épisode", en particulier sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes.

Dimanche, 11 départements de la façade Atlantique passent en vigilance orange vagues-submersion. De la Manche aux Pyrénées-Atlantiques, Météo-France met en garde contre de "fortes vagues dans un contexte de grandes marées". En cause, l'arrivée de la dépression Karlotta, qui circulera "sur le sud de l'Angleterre et en Manche". Au petit matin, des vagues de 3 mètres sont prévues aux Pierres Noires (Finistère) et jusqu'à 2 mètres à Noirmoutier (Vendée).