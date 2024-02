Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 12 février 2024, 8 millions d'euros en jeu

LOTO. Et si vous remportiez huit millions d'euros ce lundi ? La semaine commencerait vraiment bien, c'est certain. Mais aurez-vous autant de chance ? Réponse à l'heure du tirage du Loto. Tous les résultats seront communiqués ici.

La semaine s'annonce riche en émotions à la Française des jeux ! Alors qu'une belle cagnotte de 10 millions d'euros sera proposée mercredi à l'occasion de la Saint-Valentin, le hasard fait que, dès le tirage du Loto de ce lundi, huit millions d'euros sont sur la table. Comme pour chaque rendez-vous, les participants ont jusqu'à 20h15 pour tenter de trouver les bons résultats. Le tirage aura lieu vers 20h45 pour une livraison de la combinaison gagnante et autres codes à 20 000 euros ici même, vers 21 heures. En attendant, libre à chacun de parier sur ses chiffres préférés. Le prix de la grille de base est de 2,20 euros.

Saint-Valentin oblige, comme chaque année, la Française des jeux organise un tirage spécial amoureux le 14 février. Ce seront donc 10 millions d'euros qui seront mis en jeu mercredi qu'il y ait un grand gagnant ce lundi ou non. En revanche, comme pour n'importe quel tirage du Loto, seuls 10 codes à 20 000 euros seront tirés au sort ce soir-là. Rappelons que pour un tirage de Noël, il n'est pas rare dans voir une cinquantaine sortis. La bonne nouvelle reste que, faute de codes LOTO supplémentaires, la grille garde son prix habituel. Comptez donc 2,20 euros pour une grille classique composée d'une combinaison mercredi soir. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance !