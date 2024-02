Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 14 février 2024, 10 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour la Saint-Valentin, la FDJ déclare sa flamme aux participants du tirage du Loto. Dix millions d'euros sont donc en jeu. À vous de trouver les résultats !

Comme chaque année, la Française des jeux sort le grand jeu pour la Saint-Valentin. En 2024, elle met 10 millions d'euros sur la table. De quoi s'offrir un restaurant digne de ce nom en amoureux en cas de victoire ou acheter des centaines de bouquets de 100 roses pour son amoureux ou son amoureuse, ou juste pour... soi-même, après tout ! Joueurs habitués ou occasionnels, chacun à la possibilité de tenter sa chance, à condition d'être toutefois majeur. À noter que même s'il s'agit d'un tirage exceptionnel, l'heure limite pour valider sa grille reste la même : 20h15. Quant au prix de la combinaison classique, la FDJ ne proposant pas davantage de codes à 20 000 euros que les 10 déjà tirés au sort en temps normal, il reste le même. Comptez 2,20 euros pour une grille cochée de cinq chiffres et un numéro Chance.

Loto" data-type="interactive">

Après ce tirage du Loto en revanche, aucun tirage exceptionnel n'est en vue. Il faudra donc se contenter de cagnottes lambdas. À moins que... Personne ne trouve le résultat du Loto ce mercredi soir ni celui des tirages suivants. Dans ce cas, la FDJ sera dans l'obligation de remettre en jeu, avec un million d'euros de plus à chaque nouveau tirage du Loto, la belle cagnotte du jour. Si les joueurs n'ont pas de chance, celle-ci pourrait alors grossir, grossir, grossir jusqu'à l'infini ! Même si dans les faits, il y a toujours un petit veinard qui finit par trouver la bonne combinaison gagnante et remporter le pactole. La cagnotte la plus importante jamais gagnée à ce jour s'élève à 30 millions d'euros. Il reste donc encore un peu de marge...