Mahjoub Mahjoubi : ce qu'a vraiment dit l'imam de Bagnols-sur-Cèze sur la France

Le titre de séjour de l'imam de Bagols-sur-Cèze lui sera retiré a annoncé Gérald Darmanin. Découvrez ce que le tunisien a réellement dit dans sa récente prêche.

Une vidéo devenue virale. Postée dimanche sur les réseaux sociaux, on y voit et entend l'imam de Bagnols-sur-Cèze (Gard), Mahjoub Mahjoubi, qui expose une prêche pouvant apparaître comme haineuse envers la France. Des mots qui n'ont pas tardé à faire réagir. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé le retrait du titre de séjour de l'imam dont les propos ont fait l'objet de signalements par le préfet du Gard au procureur de la République. "Aucun appel à la haine ne restera sans réponse. J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire" a indiqué le Premier flic de France ce dimanche.

Dans les détails, deux signalements ont été effectués en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale. "Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs" indique l'article en question. Un signalement avait déjà été effectué pour des infractions financières au sujet de la gestion de la mosquée en décembre 2023 d'après les informations de BFMTV. Le second, pour sa récente prêche diffusée sur les réseaux sociaux.

"Ces drapeaux sataniques ne valent rien"

Dans la récente vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'imam tunisien, aussi membre de l'Association des musulmans du Gard rhodanien (AMGR) a lancé : "Toutes les gouvernances vont chuter, c'est fini. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique".

Avant de poursuivre : "vous voyez tous ces drapeaux qu'on lève pendant les matchs ? Et on crie, on tape le musulman sur ta tête et on l'insulte de tous les noms. Ces drapeaux sataniques ne valent rien. Ce qui les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste, que la haine soit créée dans nos coeurs, pour qu'on ne s'aime pas. Ces slogans, ils sont devant malheureusement, et bien, tout cela n'aura plus aucune valeur". À la "demande d'Emmanuel Macron", la lutte contre "l'islam radical et politique" suivi par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a été intensifiée a indiqué Gérald Darmanin dans un tweet ce dimanche. Les expulsions, elles, ont augmenté de 26 % entre 2022 et 2023 d'après le ministre de l'intérieur.