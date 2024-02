Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 21 février 2024, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Nouveau tirage du Loto ce mercredi soir. Les joueurs peuvent tenter de trouver les résultats du Loto jusqu'à 20h15.

Nouveau rendez-vous du Loto. Ce mercredi 21 février 2024, plus de jackpot de la Saint-Valentin à remporter malheureusement. Celui-ci a finalement trouvé preneur lundi. L'heureux vainqueur avait tenté sa chance dans le département du Rhône. Le gros lot était de 12 millions d'euros, soit six fois le montant mis en jeu ce mercredi soir. Désormais, ce sont en effet deux millions d'euros qui sont mis sur la table. Il s'agit-là de la somme minimale qui puisse être proposée à cette loterie. Mais, pour le commun des mortels, deux millions d'euros restent un beau lot et peu sont les personnes qui les refuseraient.

Comme pour chaque tirage du Loto, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Le tirage aura lieu dans la foulée, sur la chaîne télévisée TF1, vers 20h45, juste après le journal de 20 Heures. Les résultats seront retransmis ici même vers 21 heures environ et sur le site de la Française des jeux. Pour ceux qui trouveraient l'enjeu pas assez important, et qui souhaiteraient se tourner vers un gros lot davantage conséquent, reste le tirage de l'Euromillions, prévu vendredi. Mais là encore, il faudra se contenter de la cagnotte minimale, le jackpot de près de 73 millions d'euros ayant été remporté hier, par un Français qui plus est ! Notons là encore que le gros lot minimal s'élève tout de même à 17 millions d'euros...