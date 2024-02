Prévisions météo : des rafales de vent jusqu'à 130 km/h, 28 départements placés en alerte orange

Le vent qui accompagne les passages pluvieux s'accentue ce jeudi après-midi. Deux nouveaux départements ont été placés en alerte orange.

Ce jeudi après-midi, la tempête Louis se creuse dans la Manche et en Mer du Nord. "Dans son sillage, des pluies marquées accompagnées de violentes rafales vont se produire sur une large moitié nord du pays, plus particulièrement sur les départements placés en vigilance orange. Ces violentes rafales vont également se produire au pied des Pyrénées" annonce Météo France dans son bulletin de la mi-journée. Les départements du Gers et de la Haute-Garonne passent en vigilance orange. Sur les douze dernières heures, on relève entre 20 et 40mm sur les deux départements en orange. De leur côté, les départements en vigilance jaune "vent violent" de la moitié nord pourront être concernés par des rafales pouvant très ponctuellement dépasser les 100 km/h.

Dans le détail, pas moins de 28 départements sont placés en alerte orange. Le Nord-Ouest de l'Hexagone n'est plus la seule zone touchée. Les départements de la Vendée et des Deux-Sèvres sont aussi concernés, au même titre que les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers et la Haute-Garonne. Dans la moitié nord, les départements qui restent concernés sont : le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, l'Aisne, la Seine-Maritime, l'Oise, l'Eure, le Val-d'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, Paris, l'Eure-et-Loir, le Calvados, l'Orne, la Manche, les Ardennes, la Marne et la Meuse.

"Le vent qui accompagne les passages pluvieux et les averses sur les départements en orange 'vent' souffle fort et se renforce dans l'après-midi de jeudi, atteignant 90 à 110 km/h à l'intérieur des terres, parfois 120 km/h. Ces vents peuvent prendre un aspect tourbillonnaire. Sur les côtes, les rafales peuvent atteindre les 120 à 130 km/h" note Météo-France. Les pluies concernant les départements des Deux-Sèvres et de la Vendée vont encore s'intensifier et perdurent jusqu'en milieu d'après-midi. Les précipitations prendront ensuite un caractère d'averses. Sur l'épisode, on attend des cumuls atteignant 30 à 50 millimètres, localement jusqu'à 60 millimètres. Ce week-end, le vent devrait se concentrer sur la partie Nord-Ouest du pays, avec des rafales pouvant atteindre 85 km/h sur la côte basque et 75 km/h dans le Finistère. Des averses orageuses seront également au programme.