Beaucoup de neige et du froid dans ces départements, mais 17°C dans d'autres... Drôle de météo ce week-end !

La météo se dégrade nettement et le froid fait son retour avant le week-end.

Alors que la douceur règne en France depuis plusieurs semaines, la tendance pourrait s'inverser dans les prochains jours. La Chaîne météo annonce une dégradation le "passage d'un front froid très actif" en fin de semaine. De son côté, Météo France a placé dans son dernier bulletin plusieurs départements en vigilance orange pour risque de vent. A l'ouest, la Vendée et les Deux-Sèvres sont quant à elles visées par une vigilance orange pour pluie-inondation.

Les perturbations annoncées sont directement liées au passage de la dépression Louis. Selon Météo France "les cumuls de pluie sont notables en particulier du Sud Pays de la Loire au Poitou-Charentes, ainsi qu'entre Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne et sur le relief alpin" en fin de semaine.

Météo France annonce que les températures diminueront dans la nuit de jeudi à vendredi jusqu'à redescendre près des normales de saison. Selon La Chaîne météo, la température moyenne ce vendredi 23 février sera de 7,3°C "soit un excédent de +0,5°C par rapport aux normales". Dans le détail, le nord-ouest devrait connaître une journée marquée par "une alternance d'averses et d'éclaircies sous une atmosphère bien rafraîchie", avec du vent sur les côtes.

Les températures seront comprises entre 5°C comme à Rouen et 9°C, à Rennes notamment. Dans le centre et le nord-est de la France ce vendredi, "le temps est mitigé mais le ciel se dégage sur l'Alsace notamment, avec des températures bien fraîches". Il fera en effet entre 3°C et 10°C, avec 8°C à Orléans, 9°C à Dijon et 10°C à Strasbourg.

© La Chaîne météo

La Chaîne météo prévoit un temps "maussade" du sud-ouest au centre-est avec des pluies sur l'Aquitaine. Les températures se situeront entre 3° et 11°C. Le site annonce 3° à Limoges et 8°C à Biarritz. La Chaîne météo précise que seuls le sud-est et la Corse seront épargnés par cette baisse de températures. En effet des éclaircies sont attendues ce vendredi avec pour seule perturbation du vent jusqu'à 60 km/h. Côté températures il fera 15°C à Perpignan, 17°C à Nice, 12°C à Marseille et Montpellier et 13°C à Ajaccio.

Cet épisode de perturbation marquera aussi le retour de la neige dans les massifs montagneux. Comme l'indique Météo France, "Il neigera dès la moyenne montagne" et ce dès vendredi. La Chaîne météo quant à elle prévoit de la neige "à 1000 m dans le massif central et les Alpes." Une tendance qui devrait s'accentuer ce samedi 24 février. La Chaîne météo annonce qu'il "neigera beaucoup sur les Pyrénées dès 1200 mètres" et que les chutes se poursuivront dimanche également. Les températures seront toujours aussi basses ce week-end avec ce samedi 4°C à Aurillac, 9°C à Paris, Strasbourg, Rennes et Dijon, 8°C à Lille et Limoges, 11°C à Bordeaux et Marseille, avec un maximum de 15°C à Perpignan. Des températures similaires sont aussi attendues ce dimanche.